Colt nomme Gervaise Van Hille au poste de Directrice France

avril 2021 par Marc Jacob

Disposant d’une solide expérience de plus de 20 ans dans le développement commercial, la stratégie ‘Go To Market,’ les opérations commerciales et la vente dans le secteur IT et dans celui des télécommunications, Gervaise Van Hille va travailler en étroite collaboration avec Tessa Raum, Executive Vice President (EVP) pour les ressources humaines de Colt.

Les services réseau et voix jouent un rôle crucial et Gervaise en maitrise parfaitement les enjeux d’aujourd’hui et de demain pour contribuer à positionner Colt comme leader de la transformation numérique grâce à des solutions réseau à haut débit, agiles et à la demande. Passionnée par des sujets du moment comme l’inclusion et la diversité, mais aussi par le développement durable, la nouvelle Country Manager France s’attachera à les promouvoir pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.