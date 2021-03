Colt lance une solution SD WAN mondiale en marque blanche

mars 2021 par Marc Jacob

Grâce à la solution Colt SD WAN White Label, ils peuvent rapidement exploiter le potentiel du marché du SD WAN pour les entreprises avec une solution mature, innovante et disponible dans le monde entier, sans investissement initial et avec un développement interne minimal.

Colt a amélioré sa proposition SD WAN avec le SD WAN 2.0 pour répondre à l’évolution constante des besoins des entreprises en matière de connectivité. Cette proposition offre de nouvelles fonctionnalités évolutives, notamment la suite d’optimisation WAN, l’amélioration du pare-feu avancé, une meilleure compréhension du réseau et une fonction CPE auto-installée en option.

SD WAN White Label de Colt permet aux revendeurs et aux intégrateurs de systèmes de fournir à leurs utilisateurs finaux l’ensemble des fonctionnalités SD WAN 2.0 reconnues par le secteur, y compris un portail utilisateur pouvant être entièrement personnalisable à la marque visuelle du fournisseur.

Le marché du SD WAN connaît une croissance significative car de plus en plus d’entreprises mettent en œuvre cette technologie réseau pour améliorer leur agilité et la prise en charge des applications cloud. Cette demande de solutions définies par logiciel oblige les fournisseurs de services réseau et les intégrateurs de systèmes à fournir des services SD WAN de haute qualité à leurs utilisateurs finaux sur une zone de couverture de plus en plus étendue.

Combinée à la portée du réseau IQ, propriété exclusive de Colt, qui connecte plus de 900 data centres et plus de 29 000 bâtiments dans le monde, cette proposition étendue de Colt offre une solution différenciée avec une mise sur le marché rapide, un provisionnement de services à haut volume et une simplicité opérationnelle.

Ces nouvelles fonctionnalités font suite à d’autres annonces concernant le SD WAN faites par Colt l’année dernière, notamment le lancement de SD WAN Multi-Cloud permettant aux clients de tirer parti d’une connexion unique pour atteindre plusieurs fournisseurs de services cloud via le SD WAN. Colt a également lancé l’optimisation de la VoIP et la prise en charge de l’IPv6 - étayés par SD WAN.

Colt a également été récemment nommé Strong Performer dans The Forrester Wave™ : Software-Defined WAN Services, Q4 2020.

La solution SD WAN White Label de Colt est disponible dès à présent.