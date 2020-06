Colt lance une connectivité multi-cloud avec son offre primée SD WAN

juin 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce le lancement d’un accès multi-cloud sur sa plateforme primée SD WAN. Grâce à l’offre multi-cloud SD WAN de Colt, les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une connexion unique sur le SD WAN vers plusieurs fournisseurs de services cloud (CSP) y compris des connexions cloud à cloud. Cela permet de garantir une sécurité, une agilité et une failble latence plus importantes par rapport à une connexion via l’Internet public. Avec ce lancement, Colt introduit davantage de l’intelligence artificielle (AI) dans la gestion des connexions avec notamment des fonctions de reconnaissance d’applications et de pilotage du trafic afin d’accroître la disponibilité et les performances de l’accès aux services multi-cloud.

Cette nouvelle offre s’appuie sur le réseau Colt IQ qui connecte plus de 29 000 immeubles de bureaux on net et plus de 900 data centers pour fournir des services réseau à plus de 25 000 clients à travers le monde. Ce réseau de fibre optique particulièrement dense est détenu et opéré à 100% par Colt. Il permet aux entreprises de disposer d’une connexion transparente de bout en bout. Grâce aux collaborations de Colt avec les fournisseurs de services cloud du monde entier comme Amazon Web Services, Google Cloud et Azure Cloud de Microsoft, le trafic des applications sera optimisé pour emprunter le chemin le plus rapide et le plus direct et cela quelle que soit la combinaison de plateformes cloud choisie par une entreprise.

La prochaine décennie devrait être marquée par la transformation du cloud. Une étude récente commanditée par Colt a révélé que 96 % des décideurs informatiques de haut niveau sont désormais confiants dans le passage des capacités critiques des entreprises vers le cloud. L’étude a également révélé que 86 % des entreprises adoptent une approche multi-cloud, soulignant que la majorité des entreprises comptent désormais sur de nombreux environnements cloud pour alimenter la prochaine vague de leurs transformations numériques.

L’offre SD WAN de Colt est, depuis longtemps, considérée comme l’offre leader du marché. Ce service a récemment été récompensé aux Network Transformation Awards. L’entreprise a été désignée comme un innovateur dans son domaine et comme l’un des premiers à adopter les technologies SDN et NFV.

L’offre multi-cloud de Colt via SD WAN est disponible dès à présent dans toute l’Europe.