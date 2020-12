Colt lance son SD WAN 2.0

décembre 2020 par Marc Jacob

Le SD WAN 2.0 introduit ainsi une série d’améliorations qui adapte le SD WAN à l’évolution de l’écosystème réseau des entreprises. Car bien au-delà de la pandémie, les entreprises auront besoin d’une solution à long terme visant à répondre aux besoins de leurs salariés en télétravail, notamment via l’optimisation des applications cloud, la sécurisation du réseau à la périphérie, une vision globale de l’activité du réseau et la capacité d’adaptation rapide et efficace.

Dans le cadre de l’expérience SD WAN 2.0, Colt lance donc de nouvelles fonctionnalités transformatrices afin de répondre à ces besoins :

• une suite d’optimisation WAN ;

• une amélioration avancée du pare-feu ;

• une meilleure connaissance du réseau ;

• une fonctionnalité CPE d’auto-installation en option.

La suite d’optimisation WAN utilise des techniques de clonage de paquets et de correction d’erreurs (dits « FEC ») pour permettre aux utilisateurs finaux de bénéficier d’une qualité et d’une vitesse supérieures des applications critiques sur leur réseau.

La solution SASE (Enhanced Security at the Network Edge) de Colt offre une sécurité à trois niveaux sur le WAN, le LAN et la DMZ de l’entreprise, étant capable de prendre en charge la protection intégrée Dynamic NAT et DDoS. Cette nouvelle plateforme d’analyse avancée, basée sur l’intelligence artificielle et le machine learning, permet aux entreprises de bénéficier d’une plus grande profondeur et d’une plus grande granularité dans le reporting réseau.

La fonction CPE autoinstallable de Colt offre aux entreprises la possibilité d’activer le service SD WAN de Colt en toute sécurité et rapidement, tout en réalisant des économies par rapport à une installation par un tiers au sein de pays non équipés par Colt.

Depuis son lancement en 2016, le SD WAN de Colt a ouvert la voie à l’innovation en matière de services WAN managés. En associant l’envergure et la portée du réseau Colt IQ à un ensemble de fonctionnalités étendues, Colt a créé une solution leader sur le marché, permettant aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique et d’adopter le changement, le Colt SD WAN 2.0 s’inscrivant dans la continuité de ce processus.

Il est à noter que ces nouvelles fonctionnalités font suite à d’autres annonces faites par Colt cette année concernant le SD WAN, notamment le lancement de SD WAN Multi-Cloud qui permet aux entreprises de tirer parti d’une seule connexion pour atteindre plusieurs fournisseurs de services cloud via le SD WAN. Colt a également lancé l’optimisation de la VoIP et la prise en charge de l’IPv6 - étayée par le SD WAN.

Colt a également été récemment nommé « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : Software-Defined WAN Services, Q4 2020.

Les nouvelles fonctionnalités SD WAN supplémentaires de Colt sont disponibles depuis le 01/12/2020.