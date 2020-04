Colt lance PrizmNet Cloud Access

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

PrizmNet Cloud Access s’appuie sur le service Dedicated Cloud Access (DCA) de Colt et permet aux acteurs du marché financier de bénéficier d’un choix de plateformes Cloud et des applications qu’elles fournissent.

L’accès DCA de Colt fournit une connexion réseau privée sécurisée entre les data centers ou les bureaux et les principaux CSP grâce à cette nouvelle offre.

Colt Cloud PrizmNet s’appuie sur le réseau Colt IQ. Optimisé à 100 Gbps, ce réseau connecte aujourd’hui plus de 900 data centres à travers l’Europe, l’Asie, les plus grands centres d’affaires d’Amérique du Nord et de points d’accès avec plus de 29 000 bâtiments en réseau.