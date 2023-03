Colt et Zscaler renforcent leur partenariat

mars 2023 par Marc Jacob

Colt Technology Services et Zscaler, Inc annoncent le déploiement de la plateforme de sécurité cloud Zero Trust Exchange de Zscaler auprès des 5 000 collaborateurs de Colt, répartis dans 31 pays à travers le monde. Le déploiement de la plateforme de sécurité de Zscaler aidera Colt à atteindre des objectifs clés de transformation de l’entreprise, tels que la réduction des cyber-risques, l’amélioration de la productivité, de l’expérience utilisateur et la réduction des coûts associés à une architecture de sécurité lourde sur site.

Le déploiement par Colt de la plateforme Zero Trust Exchange est une autre étape essentielle dans la mise en œuvre de sa stratégie de travail flexible, "Flexible First", en facilitant une passerelle réseau sécurisée et robuste pour que les équipes puissent accéder en toute sécurité aux applications, qu’elles travaillent à distance ou sur sites.

Le déploiement est annoncé alors que Colt et Zscaler célèbrent les dix ans d’une collaboration fructueuse. En travaillant en étroite collaboration dans le cadre d’un écosystème mondial de partenaires connectés, Colt et Zscaler permettent la mise en œuvre de programmes de transformation numérique sécurisés pour de nombreuses entreprises clientes ; grâce à des applications cloud flexibles performantes et à un accès sécurisé à une infrastructure numérique.

Le Zero Trust Exchange est une plateforme de sécurité native du cloud qui connecte en toute sécurité n’importe quel utilisateur, appareil et application, quel que soit son emplacement. Suivant le principe de l’accès le moins privilégié, la plateforme établit la confiance par l’identité de l’utilisateur et le contexte - y compris l’emplacement, le dispositif, l’application et le contenu - puis crée des connexions directes et sécurisées basées sur l’application des politiques. En tant que facilitateur des projets de transformation numérique des organisations, la plateforme permet de réduire les coûts, d’éliminer la surface d’attaque Internet et d’empêcher le déplacement latéral des menaces tout en veillant à garantir une excellente expérience utilisateur. En outre, la cybersécurité permet de se conformer aux exigences légales et réglementaires et demeure une pierre angulaire de sécurité pour les déploiements des charges de travail dans les environnements de cloud public.

Ash Surti, EVP - technologie et sécurité chez Colt Technology Services, explique : « tout comme nos clients et partenaires, nous poursuivons notre parcours de transformation numérique avec des stratégies comprenant une migration vers le cloud et un passage permanent au travail hybride, mais ces stratégies nécessitent de nous protéger et de protéger les parties prenantes contre des menaces de cybersécurité de plus en plus sophistiquées. Zero Trust Exchange de Zscaler offre une défense inégalée contre ces risques potentiellement dévastateurs. » Il poursuit : « nous avons construit un partenariat fantastique avec Zscaler au cours de la dernière décennie, il était donc naturel de nous tourner vers eux pour réaliser cette partie critique de notre processus. De plus, travailler avec Zscaler sur ce projet signifie que nous pouvons ajouter plus de perspicacité, de profondeur et de pragmatisme lorsque nous parlons à nos clients de la sécurisation de leur infrastructure numérique et de leurs parcours de transformation. »

« Nous sommes heureux de constater que Colt montre l’exemple dans un monde, hautement mobile et centré sur le cloud, et qu’il a choisi notre plateforme de connectivité sécurisée pour accélérer son initiative de transformation en toute sécurité », ajoute Blanca Galletero, vice-présidente EMEA Channel and Alliances chez Zscaler. « Le travail hybride et les charges de travail dans le cloud exigent le changement de paradigme de la sécurité pour toutes les entreprises. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat de longue date avec Colt, en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour franchir l’ultime étape de leur parcours de transformation numérique. »

L’amélioration de la sécurité reste un facteur clé de la migration vers le cloud des entreprises et l’un des résultats les plus importants. La dernière étude de Colt Annual Cloud Study a révélé que l’amélioration de la sécurité était le gain le plus souvent cité dans les projets d’optimisation de la connectivité au cloud. Mais la sécurité traditionnelle peut limiter le potentiel des technologies d’infrastructure numérique. Une étude de Zscaler réalisée par Network World a révélé que 80 % des entreprises mettant en œuvre le SASE craignent que la sécurité traditionnelle ne limite les avantages offerts par le SASE. True Zero Trust vérifie l’identité et le contexte, contrôle le contenu, l’accès et applique la politique avant de se connecter à des applications internes ou externes.

La transition de Colt vers la plateforme Zero Trust Exchange Cloud Security de Zscaler marque la dernière phase de son parcours de modernisation continue, qui permettra d’automatiser, de simplifier et d’améliorer l’expérience des collaborateurs et des clients à l’échelle mondiale.