Colt et Equinix renforcent leur partenariat

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Colt Technology Services et Equinix, Inc. annoncent le renforcement de leur partenariat via le lancement d’un nouveau point de présence (PoP) de Colt dans le data centre ML5 d’Equinix à Milan.

Avec ce PoP, les entreprises bénéficieront directement de Colt IQ Network, un réseau optimisé pour le cloud de Colt. Ce réseau se connecte aux réseaux métropolitains (MAN) de Milan, Turin, Rome et Gênes. En outre, le réseau en fibre optique 100 Gbps de Colt, qui lui appartient entièrement, est connecté à plus de 3 100 bâtiments d’entreprise et 55 data centres en Italie. De plus, les entreprises bénéficieront de la portée du réseau Colt IQ Network, qui est connecté à plus de 900 data centres clés et à plus de 29 000 bâtiments dans le monde, ainsi que du réseau longue distance (LDN) de Colt, qui relie l’Europe aux principaux hubs d’Asie.

Stratégiquement situé dans l’un des sites les mieux connectés d’Italie, le Equinix ML5 offre aux clients un accès direct au service de mise en réseau défini par logiciel d’Equinix, le Equinix Fabric, permettant des interconnexions virtuelles avec certains des plus grands fournisseurs de cloud au monde. En outre, les centres de données Equinix de la ville de Milan soutiennent plus de 160 entreprises, y compris les principaux opérateurs de télécommunications via les principaux hubs d’interconnexion de la ville.

En ouvrant ce premier PoP dans le data centre, Colt et Equinix continueront à répondre aux besoins croissants des entreprises, dont la transformation numérique s’accélère dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le campus de Milan est d’ailleurs l’un des plus grands campus numériques dédiés d’Italie et fait la jonction entre le bassin méditerranéen et le reste de l’Europe.