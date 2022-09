Colt dévoile les résultats de son étude annuelle sur l’usage du cloud en entreprise

septembre 2022 par COLT

Colt Technology Services annonce la disponibilité des résultats de sa 3ème étude annuelle internationale « Colt Annual Cloud Research Report 2022 ». Sous le titre : « de l’adoption à l’optimisation du cloud », près de 500 décideurs informatique et responsables d’entreprises ont été interrogés en Europe et en Asie. Ils confirment que le cloud est devenu une technologie incontournable pour les entreprises, qui ont besoin de cartographier au plus près leurs besoins et attentes, ainsi que les obstacles auxquelles elles font face.

Selon l’étude, les projets cloud vont se multiplier au cours des deux prochaines années : 73 % des responsables informatiques déclarent qu’ils consacreront une grande partie de leurs dépenses à la migration cloud d’ici deux ans. Un effet persistant initié en 2020 alors que les collaborateurs travaillent toujours plus à domicile et que la demande de connectivité a bondi. Le Colt Annual Cloud Research Report 2022 nous montre que les premiers adoptants sont encouragés à migrer toujours plus vers le cloud : 67 % des entreprises qui ont déjà investi dans les applications cloud ont trouvé la migration plus facile que prévu. Cependant, il existe des obstacles, des freins qui menacent la fluidité d’une migration totale vers le cloud.

Les budgets constituent le principal obstacle pour les entreprises. Les coûts projetés peuvent devenir incontrôlables, car l’intégration peut être plus complexe qu’anticipée. Elle exige un investissement temps important, de même la complexité technique des solutions représente une donnée critique de la migration vers le cloud. Le choix des partenaires capables de les accompagner de bout en bout est une condition vitale : les responsables informatiques ont cité les fournisseurs de connectivité et les consultants comme les deux types de partenaires vers lesquels ils se tournent le plus pour aboutir aux meilleures stratégies de migration.

Optimiser la connectivité pour des système plus fluides et de meilleurs résultats Des gains substantiels peuvent être réalisés lorsque la connectivité du cloud est optimisée. Pour 45% des répondants l’optimisation de la connectivité du cloud a apporté à une meilleure sécurité à leur entreprise via l’introduction de nouveaux services et solutions comme le SASE, l’amélioration des performances (41%), les équipes peuvent libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, une meilleure visibilité du réseau (39%) pour des prises de décisions plus rapides. A noter que 71% des répondants considèrent l’optimisation de la connectivité comme un défi.

De plus en plus les projets de migration cloud sont suivis de demandes que la connectivité fixe ne peut pas gérer. Plus de 60% du panel interrogé souhaite intégrer la connectivité flexible aux futurs projets de migration cloud.

Méthodologie

Censuswide* a interrogé un total de 500 décideurs informatiques de haut niveau, y compris les décideurs du cloud computing et des cadres supérieurs, dans des entreprises au Royaume-Uni, en Allemagne, France, Italie, Espagne, Singapour et au Japon. Ils travaillent dans les secteurs de la vente au détail, des médias et du divertissement, de la santé, de l’industrie manufacturière, du tourisme, du transport et de la logistique, des services financiers, des télécoms et de l’informatique. L’étude a été menée en ligne entre le 29 avril et le 16 mai 2022. NB : Toutes les statistiques incluses dans ce rapport sont arrondies au nombre entier le plus proche.

*Censuswide, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la vente au détail, respecte et emploie des membres de la Market Research Society, qui est un organisme de normalisation basé sur les principes d’ESOMAR.