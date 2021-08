Colt certifié pour les services SD-WAN MEF 3.0

août 2021 par Marc Jacob

MEF 70 constitue la toute première approche d’un standard mondial d’un service SD-WAN et de ses attributs de service. Il a pour objectif de contribuer au développement du marché, en permettant la création de nouvelles solutions de réseau hybride performantes et optimisées pour la transformation numérique.

« Je félicite Colt Technology Services pour avoir décroché cette certification SD-WAN MEF 3.0, » affirme Nan Chen, Président du MEF. « Il est important de préciser que les entreprises qui s’équipent en SD-WAN auprès d’un fournisseur certifié MEF 3.0 peuvent être certains de profiter des derniers services du marché en parfaite adéquation avec les standards mondiaux. Des entreprises comme Colt saisissent parfaitement la valeur ajoutée d’une telle certification notamment dans le déploiement accéléré des services et de leur mise sur le marché ».

La solution SD WAN de Colt, leader sur le marché, combine l’échelle et la portée du réseau Colt IQ Network avec un ensemble étendu de fonctionnalités qui s’alignent sur l’évolution du l’environnement réseau des entreprises clients. Les entreprises d’aujourd’hui doivent conduire la transformation numérique par des changements inattendus. Grâce à Colt SD WAN, elles peuvent répondre aux besoins de leurs effectifs distants croissants et bénéficier de l’optimisation des applications cloud, d’une sécurité optimisée, de perspectives et de la possibilité d’évoluer rapidement et efficacement.

Les utilisateurs des services Colt SD WAN peuvent désormais être assurés que ces services répondent aux normes les plus strictes du secteur, créées par le MEF, l’autorité mondiale en matière de services réseau normalisés. La certification MEF 3.0 SD-WAN garantit aux clients une fonctionnalité simplifiée et pré-validée, ainsi qu’une mise en œuvre et un partenariat sans heurt au sein de l’écosystème MEF.