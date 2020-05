Colt annonce la nomination de Keri Gilder en qualité de Chief Executive Officer

mai 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la nomination de Keri Gilder au poste de Chief Executive Officer (CEO). Elle remplace l’actuel CEO Carl Grivner, qui après cinq années passées chez Colt, a décidé de se mettre en retrait. Il aura porté la croissance et la transformation de l’entreprise en se concentrant notamment sur le développement du réseau Colt IQ, et en répondant aux besoins actuels des entreprises en connectivité à haut débit.

Ces dernières années ont vu Colt étendre progressivement son réseau IQ à travers l’Europe, la région APAC et aux États-Unis en 2018. Colt a également investi dans les technologies de nouvelle génération, et a assuré l’intégration avec les principaux fournisseurs de services cloud (CSP) afin de proposer des solutions flexibles de bande passante. L’accent mis sur le haut débit et le renforcement de son écosystème de partenaires permettent à Colt d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

Keri Gilder a rejoint Colt en novembre 2018, et sa nomination en qualité de CEO est dès à présent effective.

Carl Griver continuera d’exercer chez Colt jusqu’à la fin du mois de juin.