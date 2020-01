Colt annonce la densification de son réseau IQ dans la région de Londres

janvier 2020 par Marc Jacob

Ces expansions se matérialisent par le déploiement d’un nouveau réseau de 7 000 km reliant plus de 10 villes d’Europe de l’Est et par l’installation de plus de 300 km de fibre dans les agglomérations de Londres, de Dublin et de Berlin. Ces investissements permettent d’accompagner les entreprises dans leurs évolutions vers le numérique et les bouleversements actuels avec les besoins croissants en connectivité. Ces besoins de plus en plus conséquents des entreprises, mais aussi les évolutions actuelles comme la 5G, influent sur l’expansion du réseau Colt IQ. En France, Colt a renforcé son réseau de fibre optique à Paris l’été dernier été. L’objectif de cette expansion est de permettre à un nombre plus important de clients des 8ème, 16ème et 17ème arrondissements de la capitale de bénéficier de plus de services de réseau à très haut débit. C’est un projet d’une très grande envergure ! Il s’agit de l’un des plus importants chantiers d’un opérateur de télécommunications à Paris.

Selon le Visual Networking Index de Cisco, 22% des échanges sur Internet dans le monde devraient provenir des réseaux cellulaires d’ici 2022. Cela représente une augmentation significative de 12% par rapport à 2017. Cette hausse de l’importance des réseaux mobiles est une parfaite illustration du rôle fédérateur essentiel d’un réseau de fibre optique dense, fiable et agile.

Les 110 kilomètres de nouvelles fibres supplémentaires dans la capitale britannique devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2020.