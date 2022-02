Colt Technology Services lance Colt IN Hosting Services en France

février 2022 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la disponibilité de services de gestion, d’acheminement et d’hébergement des numéros de téléphone non géographiques des entreprises en toute conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. Cela est désormais possible avec le lancement de Colt IN Hosting Services dans l’hexagone. Avec ce lancement, Colt est en mesure d’héberger les numéros de ses clients où qu’ils soient géographiquement afin de permettre la collecte et l’acheminement du trafic tout en respectant les réglementations RGPD locales actuelles et futures.