Colt Technology Services étend la portée de son réseau au Royaume-Uni

décembre 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services renforce la portée de son réseau urbain dans huit villes du Royaume-Uni en partenariat avec CityFibre, la plus grande plateforme Full Fibre indépendante du pays. Ce renforcement concerne Leeds, Bristol, Slough, Bracknell, Reading, Milton Keynes, Edimbourg et Glasgow.

Ce partenariat avec CityFibre permet à Colt d’utiliser une connectivité innovante pour connecter des bâtiments commerciaux en tant que sites on net, soutenant des services Colt gérés de bout en bout. L’extension de la portée du réseau urbain permet aux clients de Colt de bénéficier de capacités complètes dites « à la demande » dans ces villes et fait d’Edimbourg et de Glasgow les 53e et 54e villes connectées du réseau Colt. Le réseau intelligent Colt IQ Network connecte 29 000 bâtiments de bureaux en réseau et plus de 900 data centres à travers les plus grands centres d’affaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, et permet aux entreprises de développer leurs activités à l’échelle mondiale.

Le réseau intelligent Colt IQ Network va être déployé dans le tunnel sous la Manche, permettant une capacité de transfert de plusieurs térabits par seconde par paire de fibres. L’augmentation significative de la bande passante entre le Royaume-Uni, la France, la Belgique et plus généralement l’Europe continentale permettra de répondre à la forte croissance du trafic de données attendue d’ici 2025, faisant du tunnel sous la Manche un lien vital non seulement pour les passagers et les marchandises mais aussi pour les données.

Nommé « visionnaire » dans le cadre du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les services réseau, Colt a également reçu le prix Frost & Sullivan 2021 European Customer Value Leadership Award. L’entreprise affiche les meilleurs scores de promotion nets (NPS) du secteur, ce qui reflète la grande motivation des employés de l’entrperise.