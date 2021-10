Colt Technology Services déploie le logiciel Blue Planet

octobre 2021 par Marc Jacob

En déployant le logiciel Blue Planet, le réseau Colt IQ peut anticiper de manière proactive - et même agir sur les problèmes de réseau avant qu’ils ne surviennent, grâce aux fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) intégrées dans Blue Planet Unified Assurance and Analytics (UAA).

L’optimisation et l’analyse de la Route Optimization and Analysis (ROA) apportent une visibilité et un contrôle du réseau multicouche à Colt. Cela permet de résoudre les problèmes éventuels de prestation de services et d’accélérer ainsi la mise sur le marché de nouveaux services.

Depuis le lancement de son réseau IQ en 2016, Colt n’a cessé d’innover dans le domaine des réseaux optiques de nouvelle génération grâce à de vastes programmes d’investissement et à une collaboration étroite avec ses partenaires. Aujourd’hui, le réseau Colt IQ optimisé à 100Gbps, à haut débit et à faible latence, connecte plus de 900 data centres et plus de 29 000 bâtiments on net dans le monde.

L’annonce Blue Planet est le dernier exemple en date du déploiement par Colt de technologies de nouvelle génération sur l’ensemble de son réseau mondial. Elle s’inscrit dans le cadre d’une revitalisation complète et plus large de son centre d’opérations réseau, qui permet d’adopter une approche proactive de la gestion des pannes réseau grâce à des capacités de surveillance améliorées.