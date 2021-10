Colt Technology Services annonce un partenariat avec Axians

octobre 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la signature d’un accord de partenariat avec Axians, spécialiste de la technologie SD-WAN et des réseaux de nouvelle génération. Ce partenariat, qui voit Axians rejoindre l’écosystème Partner Hub de Colt, offrira aux entreprises des solutions SD-WAN de pointe, ainsi qu’une flexibilité commerciale soutenue par deux contrats distincts mais associés à un modèle opérationnel unique.

Axians aura en charge la conception, la livraison et la sous-traitance de la couche SD WAN, tandis que Colt fera de même pour la sous-couche de connectivité réseau. L’offre Professional Services (y compris la livraison du projet, l’assurance et la gestion des services) sera également alignée pour offrir une expérience client unifiée. Elle comprendront une équipe conjointe d’architectes de solutions, un plan de livraison de projet unique et un processus de gestion des services harmonisé.

S’appuyant sur les atouts des deux entreprises, ce partenariat permettra d’élargir son empreinte sur le marché européen avec une offre plus complète : un avantage notamment pour les entreprises qui recherchent un fournisseur ou un modèle opérationnel spécifique nécessitant une intégration et une personnalisation plus poussées.

Cette solution commune permettra de stimuler la croissance des ventes d’accès IP et d’IPVPN, tout en donnant aux partenaires la possibilité de servir une base beaucoup plus large de clients.

Reconnu comme un visionnaire dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les services réseau, Colt a également reçu le prix Frost & Sullivan 2021 pour son leadership en matière de valeur client en Europe. Les récents Net Promotor Scores (NPS) de l’entreprise, qui sont à la pointe du secteur, reflètent la grande motivation des employés de Colt, et la liste des Diversity Leaders du Financial Times a classé Colt au premier rang du secteur des télécoms.

Colt SD WAN a ouvert la voie de l’innovation dans la gestion de services WAN depuis son lancement en 2016. Combinant la flexibilité et la couverture du réseau Colt IQ Network avec un ensemble de fonctionnalités étendues, Colt a récemment lancé SD WAN 2.0, qui introduit une série d’améliorations permettant d’aligner SD WAN avec les évolutions les plus récentes du marché.