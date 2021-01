Colt Technology Services annonce la nomination de Tessa Raum au poste de Executive Vice President, aux ressources humaines de l’entreprise

janvier 2021 par Marc Jacob

Professionnelle des ressources humaines, passionnée et compétente, Tessa aura en charge la direction des ressources humaines de Colt et la mise en œuvre de la stratégie sur 3 ans de l’ensemble de l’entreprise. Cette stratégie a été récemment dévoilé par Keri Gilder. Dans ses différentes missions, Tessa Raum poursuivra la promotion de la culture de l’innovation de Colt et contribuera à l’accélération de la croissance en s’appuyant sur les collaborateurs.

C’est en juillet 2019 que Tessa a décidé de rejoindre Colt en qualité de vice-présidente des ressources humaines. Avant cela, elle a travaillé dans plusieurs entreprises du secteur technologique, notamment dans le domaine des logiciels (dont eMoney Advisor, Beyond (aujourd’hui Nexxt) et Analytical Graphics, Inc.). Dans ses précédentes expériences professionnelles, elle a pu acquérir de solides connaissances de ce secteur particulièrement agile. Ces expériences seront précieuses pour Colt qui met en oeuvre sa nouvelle stratégie pour apporter plus d’agilité aux entreprises afin de les aider à relever les défis commerciaux actuels.

Tessa est basée à Londres et occupe ses nouvelles fonctions dès à présent.