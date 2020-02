Colt Technology Services annonce une extension de son offre Cloud avec Oracle FastConnect

février 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce qu’il propose un accès dédié, privé et à la demande à Oracle Cloud via Oracle Cloud Infrastructure FastConnect.

Réseau intelligent optimisé à 100 Gbps, le Colt IQ network connecte des centres et des réseaux de données à travers le monde. L’extension de la collaboration de Colt avec Oracle permet aux clients de bénéficier d’une connectivité sécurisée, à la demande et à haut débit de leurs sites vers Oracle Cloud.

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect fournit une connectivité dédiée à Oracle Cloud Infrastructure et à d’autres services Oracle Cloud. FastConnect offre un moyen facile, flexible et économique pour se connecter à Oracle Cloud. Par exemple, cette connectivité des entreprises s’effectue au Royaume-Uni grâce à une bande passante importante et une faible latence, apportant ainsi une expérience de réseau plus fiable et plus cohérente que celle proposée par les connexions publiques basées sur Internet.

Les avantages de Colt On Demand pour Oracle Cloud Infrastructure sont de permettre aux entreprises de fournir une connectivité en temps réel et en quelques minutes. Cette connectivé est gérée directement par les entreprises qui modulent les flux de la bande passante en fonction de leurs besoins. Tout se fait depuis un portail en ligne grâce à une opération flexible et facile en quelques clics.

Rappelons que Colt et Oracle avaient annoncé leur collaboration en octobre 2018. Avec l’extension de cette collaboration, les clients d’Oracle pourront désormais bénéficer d’un accès à haut débit et fiable à leurs données. Ils pourront également utiliser les applications d’Oracle Cloud partout dans le monde via le réseau Colt IQ.

Oracle Cloud est conçu et optimisé spécifiquement pour aider les entreprises à gérer leurs charges de travail les plus exigeantes en toute sécurité. Grâce à son architecture et à ses capacités uniques, Oracle Cloud offre une sécurité, des performances et des économies inégalées. Le Cloud Oracle de génération 2 est la seule solution qui permet de faire fonctionner la base de données autonome d’Oracle. Cette base est la première et la seule base de données autonome du marché. Oracle Cloud offre un portefeuille complet de services Cloud, allant du développement d’applications et de l’analyse commerciale à la gestion des données, à l’intégration, à la sécurité, à l’intelligence artificielle (IA) et au blockchain.