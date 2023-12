Cohesity se place parmi les leaders de l’IDC MarketScape dans la catégorie « Worldwide Cyber Recovery »

décembre 2023 par Marc Jacob

Cohesity annonce sa nomination parmi les leaders de l’IDC MarketScape : Worldwide Cyber Recovery 2023 Vendor Assessment (doc #US49787923, octobre 2023). Cette évaluation est une première, et elle se base sur le cadre défini par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Pour être inclus dans ce rapport, les fournisseurs devaient répondre à au moins un des trois piliers du cadre de cyber-reprise du NIST « Identification », « Protection » ou « Détection » en plus des deux piliers de base « Réponse », « Récupération ». Cohesity répond à l’ensemble de ces cinq piliers.

« Cohesity possède d’excellentes capacités de protection des données essentielles et a su rapidement prendre le pas de la cyber-résilience en développant un portefeuille de produits performants pour aider ses clients à lutter contre la cybercriminalité — de l’analyse des vulnérabilités à la récupération, en passant par la détection anticipée et la réponse aux incidents, ou encore l’analyse post-incidents. L’entreprise propose également un système de détection des anomalies basé sur l’IA, qui analyse les données de sauvegarde pour calculer la probabilité d’une potentielle anomalie et identifier les tendances nouvelles ou émergentes », a déclaré Phil Goodwin, auteur IDC MarketScape, Chercheur et Vice-Président des systèmes d’infrastructure, plateformes et technologies.

Cohesity a notamment été reconnue pour les performances suivantes :

• Des capacités étendues en matière de cybersécurité et de récupération, adjointes aux fondamentaux que sont la sauvegarde et la reprise après sinistre.

• Une interface utilisateur bien intégrée, intuitive, et qui intègre de manière transparente la propriété intellectuelle des tiers.

• Le développement d’un écosystème « en amont » grâce à son Alliance pour la sécurité des données, lui permettant de créer des synergies entre les solutions des différents acteurs du marché.

• Un écosystème « en aval » tout aussi riche, regroupant des partenaires tels que AWS et IBM.

• L’intégration du zero-trust dans ses solutions.

Le rapport indique que « le portefeuille Produits de Cohesity est conçu pour aider les clients à se préparer à lutter contre la cybercriminalité avec des solutions d’analyse des vulnérabilités, de détection anticipée, de réponse aux incidents, d’analyse poussée et de récupération. Cohesity s’appuie également sur un système de détection d’anomalies alimenté par le Machine Learning (ML) qui analyse les données de sauvegarde pour calculer la probabilité qu’une anomalie apparaisse, ainsi que pour identifier les menaces nouvelles ou émergentes. »

Alors que le paysage de la menace cyber ne cesse de s’intensifier, les entreprises doivent aujourd’hui savoir quand des données sensibles sont compromises, et être en mesure d’en récupérer une copie exploitable rapidement afin d’opérer un retour à la normale. Cohesity relève ce défi en adoptant une approche à trois niveaux : une technologie de récupération de pointe notamment grâce à FortKnox ; une plateforme modulable avec Cohesity Data Cloud, qui intègre des technologies partenaires telles que Tenable, zScaler, BigID, Qualys entre autres ; et enfin une alliance pour la sécurité des données qui comprend un large éventail de solutions leaders sur le marché de la cybersécurité. Cohesity permet ainsi à ses clients de se protéger, de détecter, répondre et récupérer leurs données dans l’éventualité d’une cyberattaque, et ainsi d’assurer la continuité de leurs opérations tout en minimisant l’impact sur leurs résultats.

En outre, cette stratégie offre aux clients de Cohesity une approche complète centrée sur la cyber-résilience. Face à la multiplication des cyberattaques, il est essentiel d’exploiter aux mieux les innovations présentes sur le marché pour renforcer la protection et la récupération des données clients.

C’est pourquoi sept des dix principales banques américaines, et 42 des 100 premières banques du classement Fortune 100 dont les 6 du top 10, font confiance à Cohesity.