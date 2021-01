Cohesity reconnu comme « Choix du client » dans 10 des 11 catégories du Gartner

janvier 2021 par Marc Jacob

En 2020, Gartner a étendu la reconnaissance du « choix des clients » du Peer Insights à 11 catégories, comprenant la taille de l’entreprise, les régions de déploiement et les secteurs. Cohesity a été le seul fournisseur à être reconnu dans les catégories suivantes :

● Entreprises mondiales (plus de 10 milliards de dollars de recettes)

● Grandes entreprises (1 à 10 milliards de dollars de recettes)

● Entreprises de taille moyenne (50 millions à 1 milliard de dollars de recettes)

● Amérique du Nord

● Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

● Asie Pacifique

● Finances

● Santé

● Services

● Secteur public/Éducation

Cohesity est également fier d’être le seul vendeur reconnu par les clients dans les catégories suivantes : Entreprises mondiales, Santé et Industrie des services. De plus, Cohesity est le seul fournisseur reconnu comme « Choix du client » dans les trois régions : Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique. Afin d’être reconnu comme choix privilégié des clients parmi un si large éventail de catégories, Gartner exige un minimum de 25 avis validés de clients et une note moyenne des clients égale ou supérieure à la note moyenne de tous les fournisseurs répertoriés pour une distinction de catégorie donnée. Cohesity a reçu plus d’avis que tout autre fournisseur, dépassant largement les 200 dans le monde entier.

Commentaires des clients :

Les clients de Cohesity ont fait des commentaires à la fois positifs et encourageants sur l’entreprise et ses offres, illustrant les points suivants : sa facilité d’utilisation, sa simplicité et son efficacité dans la gestion des sauvegardes, la polyvalence de la gestion des sauvegardes sur site et dans le cloud, sa technologie innovante en matière de sécurité et de lutte contre les ransomware, et son service commercial exceptionnel. Voici les commentaires d’un panel de clients de Cohesity :

● « Cohesity se connecte facilement aux services AWS comme S3 et Glacier. » - Ingénieur système, 10/29/20

● « C’est une plateforme de gestion de données moderne, facile à utiliser et à faible coût d’exploitation. » - Sr Infrastructure Architect, 10/27/20

● « Cohesity est une solution polyvalente de protection des données pour les entreprises sur site ou dans le cloud ». - Network and Security Manager, 10/29/20

● « Cohesity est facile, flexible et efficace notamment pour les modèles as-a-service » SVP dans l’industrie gouvernementale, 10/17/20

● « C’est le produit le mieux adapté pour la gestion à partir d’un (seul) portail dans le multi cloud ». - Responsable principal dans le secteur des communications, 10/16/20

● « C’est une technologie innovante avec un support exceptionnel ». - Architecte technique principal, 10/12/20

● « Cohesity rend la gestion du stockage et des sauvegardes dans le cloud hybride incroyablement simple et efficace ». - Directeur, Infrastructure mondiale des SI, 10/6/20

● « Cohesity est facile à mettre en œuvre, et encore plus facile à gérer ». - Administrateur principal du stockage, 6/23/20

● « La fonction de protection et de détection des ransomware est une innovation unique par rapport aux autres car elle nous permet d’analyser les fichiers de sauvegarde ». - Directeur, Médias, 01/28/20