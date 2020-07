Cohesity nommée Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters

juillet 2020 par Marc Jacob

Cohesity est nommée Leader du Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters. Cette consécration intervient alors que l’entreprise est présente pour la deuxième fois seulement dans ce Magic Quadrant. Selon Gartner, les leaders sont "ceux qui exécutent parfaitement leur vision et sont bien positionnés pour l’avenir ".

Gartner définit les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters comme "conçues pour capturer une copie (sauvegarde) à un instant donné d’une charge de travail déterminée et écrire ces données sur un système de stockage secondaire pour rendre possible une récupération ultérieure "**.

Cette annonce intervient alors que Cohesity a récemment été reconnue choix des clients pour les grandes entreprises - des organisations ayant un chiffre d’affaires annuel de 1 à 10 milliards de dollars - dans le rapport Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" pour les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters (mars 2020). Ce rapport, fondé sur les retours de clients ayant déployé les solutions considérées, a également décerné à Cohesity le titre de choix de clients pour les entreprises de taille moyenne ainsi que pour les régions d’Amérique du Nord et d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).

"Nous pensons que Gartner a reconnu Cohesity comme Leader en raison de notre approche moderne, qui permet aux organisations de sauvegarder et de gérer leurs données - dans le datacenter, le cloud et en périphérie- à partir d’une plateforme unique, simple d’utilisation", a déclaré Lynn Lucas, directrice marketing (CMO) de Cohesity. "Nous continuons de constater une adoption rapide de nos solutions de protection des données à l’échelle mondiale. Notre objectif reste d’étendre la surface fonctionnelle de notre solution de gestion des données définie par logiciel, afin d’aider nos clients à se protéger et à récupérer leurs données, à respecter des engagements de niveau de service stricts et à tirer le meilleur parti possible de leurs données".

Cohesity a maintenu un rythme d’innovation rapide, en se concentrant sur la création d’une plateforme de solutions qui rend les opérations de sauvegarde simples à exécuter et faciles à mettre en œuvre, tout en permettant aux clients de faire beaucoup plus avec leurs données. Parmi les principales avancées, soulignons :

● La restauration rapide suite à une attaque de ransomware : Un ensemble complet de fonctionnalités dédiées à la lutte contre les ransomware et à la remise en état rapide des systèmes, même en cas d’attaques sophistiquées. Cette solution offre le plus large éventail de fonctionnalités du marché grâce à une approche multicouche qui empêche les sauvegardes d’être ciblées. Elle permet de détecter rapidement une attaque en cours sur l’infrastructure informatique principale et, surtout, contribue à réduire les temps d’arrêt et à assurer la continuité des activités avec une récupération rapide.

● La protection des charges de travail modernes : Cohesity est la première et la seule solution à offrir une sauvegarde, une récupération et une gestion des données de niveau professionnel pour la plupart des charges de travail modernes, y compris toutes les bases de données distribuées NoSQL, Hadoop Distributed File System (HDFS), Kubernetes Namespace et Data, et SaaS avec Microsoft Office 365 Exchange Online et OneDrive, à partir d’une seule plate-forme de type web-scale.

● La solution Cohesity ROBO : Étend et améliore les capacités de la plateforme entreprise en permettant aux organisations de sauvegarder et de gérer de manière transparente les données des sites distants (ROBO) avec une unique plateforme logicielle - la même que pour les datacenters et le cloud.

● L’application mobile Cohesity Helios : Permet aux équipes informatiques de surveiller la santé et les performances de leur infrastructure Cohesity, de gérer facilement les demandes de support et d’obtenir des alertes en cas d’anomalie, y compris les potentielles attaques de ransomware ciblant l’environnement de production, directement depuis leurs terminaux mobiles, lorsqu’ils sont en déplacement.