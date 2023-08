Cohesity nommé parmi les leaders du Magic Quadrant™ 2023 de Gartner®

août 2023 par Marc Jacob

Les principales caractéristiques des solutions de Cohesity comprennent :

Des fonctionnalités avancées de gestion des données avec un panneau de contrôle centralisé qui simplifie les opérations. Qu’il s’agisse de Backup as a Service (BaaS) autogéré ou géré par Cohesity, les fonctionnalités s’adaptent à un large ensemble de charges de travail (à travers les centres de données, dans le cloud et à la périphérie) pour la sauvegarde, la détection des ransomwares et la récupération des données.

Cohesity prend en charge les déploiements sur plusieurs fournisseurs de cloud pour les charges de travail BaaS et le coffre-fort cyber à la fois sur AWS et Azure. L’isolation des données et le coffre-fort cyber en environnements multicloud permettent aux utilisateurs d’isoler leurs données, fichiers et configurations, permettant aux organisations d’atténuer les risques et de remettre immédiatement en service leurs systèmes.

Cohesity et son Alliance pour la Sécurité des données offrent aux clients l’accès à de nombreuses intégrations d’autres fournisseurs de sécurité, couvrant différentes spécialités et centres d’intérêt, fournissant une cyber-résilience et une récupération complète à tout moment.