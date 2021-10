Cohesity nomme Tayeb Belabed au poste de Channel Manager pour la France

octobre 2021 par Marc Jacob

Cohesity a nommé Tayeb Belabed au poste de Channel Manager pour la France. Tayeb animera et développera l’écosystème de partenaires de Cohesity. Il aidera les entreprises françaises à sauvegarder, gérer, protéger et valoriser leurs données de manière simple et efficace grâce aux solutions de gestion des données de Cohesity.

QUI - Tayeb a plus de 22 ans d’expérience en tant que responsable des ventes dans le channel. Il a commencé sa carrière en tant que channel Manager chez BEA Systems, puis a rejoint Oracle où il a développé le channel secteur public. Tayeb a ensuite rejoint Arrow ECS en tant que directeur des ventes de l’unité commerciale des logiciels d’entreprise, où son rôle consistait à développer un vaste écosystème channel pour Oracle, SAP, SaS et Splunk. Enfin, avant de rejoindre Cohesity, il a travaillé pour Net6tem en tant que directeur commercial chargé de fournir des services de haut niveau aux grands comptes français.

QUOI - La technologie de gestion des données de Cohesity aide les clients à : combattre la menace permanente des attaques par ransomware grâce à des capacités exceptionnelles de protection et de récupération des données ; accélérer le passage au cloud ; faciliter la gestion des charges de travail et des sources de données dans des environnements hybrides et multiclouds ; soutenir les efforts des entreprises pour se conformer aux réglementations en matière de conformité des données.

COMMENT - Tayeb travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de l’alliance technologique mondiale, notamment HPE, Cisco, Pure Storage and Lenovo, et les fournisseurs cloud hyperscale tels que AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi qu’avec un ensemble élargi de partenaires de distribution et de revendeurs locaux, de fournisseurs de services et d’intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI).