Cohesity nomme Sanjay Poonen au poste de Président Directeur Général

août 2022 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination de Sanjay Poonen au poste de Président Directeur Général (PDG). Il siègera aussi au conseil d’administration de l’entreprise. Sanjay était auparavant Chief Operating Officer (COO) de VMware et Président de SAP. Mohit Aron, PDG historique de Cohesity depuis sa création en 2013, accélérera l’innovation produit et la feuille de route de Cohesity, désormais en tant que Fondateur et Directeur de la technologie et des produits. Aron continuera de diriger la recherche et le développement (R&D), le support et les services de l’entreprise, ainsi que la fonction de CTO. Il restera également membre du conseil d’administration de Cohesity.