Cohesity nomme Martin Gibbons à la tête du channel de la région EMEA

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Martin Gibbons sera en charge de développer la stratégie de commercialisation indirecte de Cohesity dans la zone EMEA. Il s’attachera également à développer l’écosystème de partenaires tout en accélérant la croissance et la part de marché de Cohesity sur le marché de la gestion de données en EMEA.

Martin Gibbons apporte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et de la gestion de données. Auparavant, Martin Gibbons a été directeur de distribution EMEA chez Commvault pendant cinq ans. Il y a également occupé d’autres postes axés sur l’écosystème des partenaires et la vente, notamment en dirigeant les opérations de distribution de Commvault au Royaume-Uni. Avant cela, il a travaillé chez Computer Associates, et il a fait ses premières armes dans le domaine des ventes informatiques chez le distributeur Computer 2000, une ancienne filiale de Frontline, puis chez le distributeur d’équipements Unix et de réseau, Ilion Group, basé dans le Surrey.