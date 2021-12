Cohesity nomme James Worrall en tant que responsable Channel EMEA

décembre 2021 par Marc Jacob

Avant de rejoindre l’équipe de Cohesity, James Worrall était vice-président Channel EMEA chez F5 Networks et responsable des ventes Channel EMEA chez Juniper Networks. Dans le cadre de ces fonctions et de ses précédentes expériences, M. Worrall était chargé de développer le programme et la stratégie de distribution globale, en mettant l’accent sur la motivation des partenaires, la simplification des processus et la facilité de compréhension et de revente de la technologie. M. Worrall est basé au nord d’Oslo, en Norvège, mais ses racines commerciales remontent à Bolton, au Royaume-Uni, où il a travaillé dans la vente à domicile.