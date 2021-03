Cohesity nommé Gartner Peer Insights ‘Customer Choice’ 2021 en matière de Systèmes de fichiers distribués et stockage objets

mars 2021 par Cohesity

Cohesity annonce avoir été nommé Gartner Peer Insights ‘Customer Choice’ dans son dernier rapport sur les Systèmes de fichiers distribués et stockage objets.

Gartner définit les systèmes de fichiers distribués et le stockage objet comme "des solutions logicielles et matérielles basées sur une architecture "sans partage", qui s’appuient sur la technologie des fichiers objet et/ou scale-out pour suivre la croissance des données non structurées." Les évaluations Gartner Peer Insights sont basées sur les commentaires directs des clients. Dans la dernière version de ce rapport, Cohesity SmartFiles a obtenu la meilleure note globale (4,8 sur 5,0) avec les produits ayant reçu au moins 57 avis de clients au 17 mars 2021.

En plus d’avoir été nommé Gartner Peer Insights ‘Customer Choice’ 2021 en matière de Systèmes de fichiers distribués et stockage objets, Cohesity a été reconnu en tant que ‘Customer Choice’ dans deux catégories : Amérique du Nord et Moyennes entreprises.