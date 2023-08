Cohesity nomme Eric Brown au poste de Directeur Financier, et Srinivasan Murari au poste de Directeur du Développement

août 2023 par Marc Jacob

Eric Brown a été directeur financier de plusieurs sociétés cotées en bourse. Fort de plus de 25 ans d’expérience sur le plan opérationnel, il a participé au développement de nombreuses entreprises. Au sein de Cohesity, il pilotera la stratégie financière, alors même que la société élargit son portefeuille de solution multicloud pour la protection des données, qu’elle redéfinit la sécurité et la gestion des données basées sur l’IA, et qu’elle est en voie de croissance rentable à long terme. Son expérience dans l’industrie inclue un large panel de technologie d’entreprise, dont la sécurité, l’analyse et la gestion de données, la collaboration et le divertissement interactif. En 2021, Eric Brown a dirigé l’entrée en bourse de la société Informatica en tant que Directeur Financier. Il a ainsi levé 1 milliard de dollars de fonds pour une valeur d’entreprise atteignant les 10 milliards de dollars. Avant cela, il était Directeur Financier dans des entreprises publiques, dont Electronic Arts, McAfee et Polycom. Eric Brown est passionné de technologie depuis ses années à l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT) pendant lesquelles il a cofondé avec ses collègues, une société d’Intelligence Artificielle et d’extraction de données.

Srinivasan Murari est un cadre visionnaire dans le secteur technologique. Il cumule plus de 35 ans d’expérience dans la création de produits et services renommés, pour le cloud et les technologies d’entreprise. Il sera responsable des équipes d’ingénierie et de R&D de Cohesity, qui poursuivent leurs efforts d’innovation dans les domaines de l’IA, de la sécurité et du multicloud. Avant de rejoindre Cohesity, Srinivasan était Vice-Président de l’Ingénierie chez Google Cloud, où il avait sous sa responsabilité 20 000 ingénieurs logiciels spécialisés dans le calcul, le stockage, la mise en réseau, la sécurité, les bases de données, l’analyse, IA/ML, les Kubernetes, le serverless, la console cloud, les plateformes et la gestion de flotte. Avant cela, Srinivasan Murari a occupé le poste de Vice-Président Sénior de l’Ingénieurie chez VMware, où il a dirigé des équipes des solutions Storage and Availability, vSphere et ESX de l’entreprise. Il apportera ainsi une expérience approfondie en matière de calcul et de stockage dans les environnements multicloud.

Ces nouvelles nominations viennent parfaire les changements de direction entrepris en juin dernier, élargissant le champ d’action des talents suivant :

• Amith Nair, qui a joué un rôle central dans la conduite des initiatives cloud de l’entreprise, dirige désormais la stratégie marketing globale en tant que Vice-Président Senior du Marketing. Avant cela, il était directeur chez HashiCorp et Microsoft.

• Rebecca Adams, qui dirigeait les équipes responsables de l’expérience client, occupe désormais le poste de Vice-Présidente Senior People & Places. Elle occupait auparavant des fonctions de direction chez VMware.

• Elad Horn, Vice-Président de Groupe chargé des produits, rejoint désormais l’équipe de direction et rend compte directement au PDG. Il occupait auparavant des fonctions de direction chez Proofpoint.

• Tonya Chin, qui dirigeait les relations avec les investisseurs, est désormais Vice-Présidente Communication d’entreprise et relations investisseurs. Avant cela, elle était directrice chez Nutanix.

Ces changements de direction marquent le début d’une étape importante dans l’histoire de Cohesity. La société a opéré un changement stratégique, et poursuit aujourd’hui un modèle de croissance durable, donnant la priorité à un flux de trésorerie positif des opérations. Avec cette nouvelle stratégie en marche, la société prévoit d’atteindre un flux global de trésorerie positif au cours de l’exercice 2024 (s’étalant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024) tout en garantissant une trésorerie saine.

Selon le Semiannual Software Tracker Data Replication and Protection Software de l’IDC, parmi les 25 plus grands concurrents du marché des Logiciels de Protection et de Réplication des Données en 2022, Cohesity est celui qui a connu la plus forte croissance mondiale de revenus en glissement annuel.