Cohesity nomme Brian Spanswick au poste de RSSI

avril 2021 par Marc Jacob

M. Spanswick rejoint Cohesity après avoir travaillé chez Splunk, un leader sur le marché de la gestion des données, en tant que directeur principal de la protection des risques et des informations au sein de l’équipe Splunk Global Security. Précédemment, M. Spanswick a occupé pendant plus de huit ans divers postes de direction dans le domaine de l’informatique au sein de la société McKesson, fournisseur de matériel médical et d’informatique de santé. Il a également occupé plusieurs postes chez ESI Consulting, Verano et Grainger.