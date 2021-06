Cohesity lance son offre de Backup « as a Service » en Europe

juin 2021 par Marc Jacob

La nouvelle offre SaaS est désormais disponible pour les organisations européennes ; la reprise après sinistre « as a Service » arrivera cet été. Paris, France, le 9 juin 2021 - Cohesity annonce aujourd’hui le lancement de son offre de Backup as a Service (BaaS), DataProtect as a Service, pour ses clients en Europe.

Hébergée sur Amazon Web Services, Inc. (AWS) en Europe , cette offre donne aux entreprises de taille intermédiaire et aux grands comptes une alternative radicalement simple pour sauvegarder leurs données, éliminer les silos et réduire les coûts d’investissement, tandis que Cohesity se charge de gérer l’infrastructure sous-jacente.

Dans sa version as a Service, Cohesity DataProtect prend en charge un large éventail de workloads, notamment les instances et l’infrastructure de calcul d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), le service de base de données relationnel d’AWS (Amazon RDS) , les applications SaaS de Microsoft 365 et des sources de données telles que VMware, Network Attached Storage (NAS) et SQL Server.

Des milliers de clients à travers le monde s’appuient déjà sur Cohesity DataProtect pour sauvegarder leurs données sur site ou dans le cloud. Désormais avec cette offre SaaS, ils disposent d’un point d’entrée supplémentaire pour gérer leurs données avec les solutions Cohesity. Peu importe leur choix, les solutions peuvent être facilement gérées par une unique interface utilisateur sur la plateforme multicloud Cohesity Helios.

Data Management as a Service : Un nouveau chapitre dans la gestion complète des données

DataProtect as a Service est la première offre du portefeuille Data Management as a Service (DMaaS) de Cohesity. Ce portefeuille « as a Service » a été conçu pour fournir aux clients un moyen radicalement simple de sauvegarder, sécuriser, gouverner et analyser leurs données, le tout géré directement par Cohesity et hébergé sur AWS, le fournisseur de cloud privilégié de Cohesity pour DMaaS.

En plus d’annoncer le lancement de Cohesity DataProtect as a Service, Cohesity annonce l’arrivée imminente de la deuxième offre de son portefeuille DMaaS, Cohesity SiteContinuity. Cette solution de reprise après sinistre as a Service (DRaaS) est conçue pour aider les entreprises à réduire considérablement leurs coûts d’infrastructure en utilisant les ressources du cloud d’AWS à la demande au lieu d’avoir recours à un datacenter secondaire coûteux.

Le portefeuille DMaaS de Cohesity offre aux organisations un choix encore plus large quant à la manière de protéger et de gérer leurs données. Avec Cohesity, les clients peuvent choisir entre un modèle SaaS, un cluster Cohesity sur site ou une combinaison des deux dans un modèle hybride, le tout sur une seule plateforme et avec une seule interface utilisateur pour la gestion.

Les clients peuvent obtenir une licence pour les offres DMaaS par l’intermédiaire des partenaires de distribution, des distributeurs agréés de Cohesity et via AWS Marketplace. DMaas permet aux partenaires non seulement d’augmenter leurs revenus réguliers, mais aussi d’étendre leurs actuelles offres de services managés sans avoir à construire eux-mêmes une infrastructure. Ils peuvent également s’en servir comme point de départ s’ils envisagent de lancer une pratique de services managés.

Avec Cohesity DataProtect as a Service, les clients peuvent :

• Réduire la complexité avec un BaaS conçu pour des environnements de cloud hybride, libérant ainsi des cycles pour se concentrer sur d’autres tâches essentielles, avec un unique service de sauvegarde pour les données sur site et dans le cloud, ainsi qu’une unique interface utilisateur pour une gestion globale.

• Réduire la configuration de la sauvegarde à quelques minutes en découvrant automatiquement les workloads une fois qu’une connexion sécurisée est établie et en appliquant des politiques prédéfinies ou personnalisées pour commencer la protection.

• Assurer une utilisation efficace de la bande passante disponible et accélérer les sauvegardes vers le cloud et la récupération des données depuis le cloud en ne transmettant uniquement que les blocs de données qui ont été modifiés.

• Améliorer leur posture de sécurité vis-à-vis de leurs données avec une capture de sauvegarde « air-gap » associée à une gestion de clé de chiffrement flexible, et la possibilité de séparer et d’isoler les données à des fins juridiques et de conformité.