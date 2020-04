Cohesity lance son application mobile Cohesity Helios

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Cohesity annonce le lancement de Cohesity Helios. Cette application mobile permet aux informaticiens de surveiller à distance la santé et les performances de leur infrastructure, de gérer les besoins en support et d’obtenir des alertes sur les anomalies, y compris les attaques potentielles de rançongiciels dans leur environnement de production.

Cohesity Helios est une offre de gestion de données en mode SaaS qui permet aux clients de surveiller, gérer et agir sur leurs données et applications à l’échelle mondiale, quel que soit le lieu de sauvegarde (dans un datacenter, sur le cloud ou en périphérie).

L’application mobile exploite les capacités machine learning de détection d’anomalies intégrées au sein de la solution SaaS Helios pour identifier des attaques potentielles de rançongiciels dans l’environnement de production. Helios déclenche une alerte lorsque le taux de changement des données primaires est hors norme, indiquant un possible chiffrement des données. Les anomalies seront détectées en comparant les changements de données les plus importants avec les modèles normaux, y compris :

Taux de changement quotidien sur les données logiques,

Taux de variation quotidien des données stockées,

Modèle basé sur l’ingestion de données historiques,

Entropie (caractère aléatoire des données).

Cohesity offre une protection renforcée contre les rançongiciels pour les données de sauvegarde avec une immuabilité des instantanés. Cela permet de préserver la copie la plus exacte des données et d’éviter que cette copie soit modifiée par une application ou un individu. Cohesity fournit également un verrouillage des données (WORM) et une authentification multi-facteurs.

Les entreprises peuvent également utiliser l’application pour gérer tous les clusters enregistrés sur le portail de gestion Cohesity Helios grâce à des menus dédiés. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

Tableau de bord : vérifier la santé globale d’un cluster de données ; identifier la capacité de stockage disponible ; avoir une visibilité sur les principales sources de données protégées de l’organisation, y compris les VM, les applications et les bases de données.

Clusters : avoir une liste complète de tous les clusters enregistrés avec des détails tels que la version du logiciel, le stockage, le débit et les opérations d’entrée/sortie par seconde (IOP).

Alertes : consulter toutes les alertes actives des dernières 24 heures, et vérifier les performances des clusters ou le statut d’une tâche.

Cas : obtenir une liste de tous les cas de support avec les détails de leur activité.

L’application mobile Cohesity Helios est disponible dès à présent en téléchargement sur l’Apple App Store et Google Play.