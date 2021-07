Cohesity est nommée Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les solutions de sauvegarde et de restauration d’entreprise

juillet 2021 par Marc Jacob

Selon Gartner, “les Leaders proposent les meilleures approches en matière de capacité d’exécution et d’exhaustivité de leur vision. Ils disposent des portefeuilles produits les plus complets et évolutifs. Leur présence est bien établie sur le marché et leurs performances financières solides. Pour ce qui est de la vision, ils sont perçus dans le secteur comme des leaders d’opinion et des créateurs de propriété intellectuelle (PI), et ont des stratégies bien articulées pour améliorer les capacités de restauration, la facilité de déploiement et d’administration, ainsi que l’évolutivité de leurs produits "*.

Dans ce rapport, Gartner définit les solutions de sauvegarde et de restauration comme étant "conçues pour capturer une copie ponctuelle (sauvegarde) d’une charge de travail d’entreprise et écrire les données sur un dispositif de stockage secondaire dans le but de restaurer ces données en cas de perte "**.

"Être nommée leader dans ce rapport témoigne de la réussite de Cohesity dans la gestion des données de nouvelle génération qui commence par aider les entreprises à protéger leurs données et à se remettre rapidement des attaques par ransomware, ce qui est d’une importance capitale dans le monde d’aujourd’hui ", a déclaré Lynn Lucas, directeur du marketing de Cohesity. "Associer cela à la possibilité de sauvegarder, de restaurer et de gérer facilement les données dans une multitude d’environnements - dans le datacenter, à la périphérie, dans le cloud ou as a service, le tout sur une seule plateforme - c’est le must de la simplicité."

Des innovations qui répondent aux problèmes critiques des clients

Cohesity a maintenu un rythme soutenu d’innovations, en se concentrant sur la création de solutions évolutives qui simplifient la gestion des données, tout en les protégeant contre les attaques par ransomware. Les principales nouveautés introduites cette année sont les suivantes :

● Restauration et Protection contre les ransomwares : Des organisations telles que Sky Lakes Medical bénéficient de la valeur de Cohesity DataProtect via la plateforme de données multicloud de Cohesity. Sky Lakes a trouvé les snapshots de sauvegarde immuables, le WORM et les autres protections intégrées de Cohesity particulièrement précieux lorsque l’organisation a été frappée par une attaque massive par ransomware fin 2020. Les solutions de Cohesity ont aidé Sky Lakes à se remettre rapidement de cette attaque - contribuant potentiellement à sauver des vies - sans que l’entreprise ait à payer un centime de rançon.

● Sauvegarde en mode as a Service (BaaS) : Cohesity DataProtect as a Service est une offre SaaS qui propose aux clients un moyen facile de s’assurer que leurs données sur site et dans le cloud sont sauvegardées et protégées. En six mois seulement, Cohesity a élargi les charges de travail protégées par cette offre pour inclure : Microsoft Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online et Teams, VMware, SQL Server, les instances virtuelles et l’infrastructure de calcul Amazon EC2 et les bases de données cloud Amazon RDS. Cohesity DataProtect as a Service est disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

● Reprise après sinistre automatisée : Cohesity SiteContinuity est intégré aux fonctions de sauvegarde basée sur snapshots, de protection continue des données et d’orchestration automatisée du failover/failback - ce qui en fait la seule solution web-scale permettant de protéger les applications à travers différents tiers, niveaux de service et sites, depuis une seule et même plateforme. Les entreprises n’ont ainsi plus à se préoccuper d’une potentielle perte de données en cas d’attaque par ransomware, de catastrophe naturelle ou d’une erreur humaine.

"Nous étions loin de nous douter que Cohesity allait littéralement sauver Sky Lakes de l’obligation de payer une rançon", a déclaré John Gaede, directeur des systèmes d’information de Sky Lakes Medical Center. "La technologie de sauvegarde et de restauration a tout simplement fonctionné. Nous avons fini par restaurer tous nos serveurs et Cohesity a travaillé sans relâche tout au long de ce processus."

"Nous avons pu récupérer nos systèmes cliniques, et l’un des premiers était celui de notre centre de traitement du cancer", a déclaré Sam Stewart, analyste des systèmes réseau, Sky Lakes Medical Center. "Le cancer n’attend personne, si les patients ne sont pas en mesure d’obtenir un traitement en temps voulu le cancer gagnera cette bataille. On pourrait donc dire, littéralement, que Cohesity a sauvé des vies dans ce cas précis."

"Nous avons choisi Cohesity pour protéger nos données Microsoft 365 parce que nous utilisons déjà Cohesity DataProtect pour notre informatique sur site et que nous pouvons désormais bénéficier de l’analyse, du reporting et de la surveillance à guichet unique fournis par la plateforme Cohesity Helios, sans avoir à investir dans une infrastructure supplémentaire ", a déclaré Peter Hughes, responsable informatique de Stockport NHS Foundation Trust. "Cohesity nous aide à fournir un processus de sauvegarde et de restauration simple, mais plus performant pour nos hôpitaux et nos services de santé. Quel que soit l’endroit où résident les données, Cohesity peut nous offrir la protection et la restauration dont nous avons besoin."

" Les données opérationnelles quotidiennes que nous gérons dans le secteur des soins de santé sont trop importantes pour ne compter que sur les fonctionnalités de sauvegarde fournies par les principaux fournisseurs SaaS tels que Microsoft Exchange Online et OneDrive ", a déclaré Curt Kwak, DSI de Proliance Surgeons. "Nous sommes heureux que Cohesity nous aide à élargir cette capacité. Les services cloud et Cohesity nous donnent la tranquillité d’esprit de pouvoir restaurer facilement non seulement les boîtes email mais aussi les fichiers individuels, rapidement, chaque fois que nous en avons besoin, sans limitation."

Cohesity a également été récemment reconnue comme le « Choix du client » dans le rapport "Voice of the Customer" de Gartner Peer Insights : Data Center Backup and Recovery Solutions (janvier 2021). Cohesity est le seul acteur à avoir été reconnu comme choix du client dans 10 des 11 catégories du rapport, comme entreprises mondiales (chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de dollars US), grandes entreprises (chiffre d’affaires compris entre 1 milliard et 10 milliards de dollars US), entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 1 milliard de dollars US), Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie-Pacifique, finance, santé, services et secteur public. Le rapport est basé sur des avis vérifiés de clients qui ont déployé les solutions.