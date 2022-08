Cohesity est nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration

août 2022 par Marc Jacob

Les principales avancées au cours de l’année écoulée comprennent :

• Une protection multicouche contre les cybermenaces sophistiquées : Cohesity Threat Defense est une architecture multicouche de sécurité des données et de cyber-résilience qui aide les clients à protéger leurs données et à se remettre facilement des attaques sophistiquées de ransomware. Cette solution aide à identifier les menaces via l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. L’architecture aide les clients à renforcer leur stratégie de défense en profondeur avec la résilience des données au cœur de celle-ci. Un contrôle d’accès strict, une détection et une analyse pilotées par l’IA, et une intégration facile avec les principaux outils de sécurité, notamment des intégrations récentes avec Cisco SecureX et CortexTM XSOAR de Palo Alto Networks pour aider à automatiser la réponse en cas d’attaque.

• Lutter contre les ransomwares avec une solution SaaS d’isolation et de récupération des données : Cohesity FortKnox, une solution d’isolation et de récupération des données en mode Software as a Service (SaaS), peut jouer un rôle essentiel en aidant les organisations à minimiser l’impact des cyberattaques telles que les ransomwares. Elle est conçue pour fournir une couche supplémentaire de protection hors site tout en simplifiant considérablement les opérations et en réduisant les coûts par rapport aux bandes magnétiques et aux coffres-forts de données autogérés. L’offre SaaS aide également les entreprises à répondre aux exigences des contrats de niveau de service (SLA) de récupération et aux exigences réglementaires.

• La reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) : Cette offre étend les capacités exceptionnelles de reprise après sinistre (DR) fournies par Cohesity SiteContinuity et ajoute la possibilité d’utiliser Amazon Web Services (AWS) comme emplacement de reprise pour le basculement et la reprise après sinistre dans un modèle logiciel en tant que service (SaaS). Cette solution offre non seulement plus de choix et de flexibilité aux clients, mais elle les aide également à réduire les temps d’arrêt et les pertes de données, à respecter les accords de niveau de service (SLA), à simplifier les opérations, à réduire les coûts et à améliorer le délai de rentabilité.

"Cohesity offre une protection supplémentaire au cas où nous serions attaqués. Le cluster lui-même est immuable et chiffré, il est donc très sécurisé. Comme les données ne sont pas accessibles aux personnes extérieures, nous ne sommes pas aussi exposés à une attaque par ransomware." ─ Michael Grillo, ingénieur principal, Foxwoods Resort Casino

"La solution intégrée Cohesity-Cisco nous a permis d’atteindre une échelle illimitée, une agilité commerciale et une sécurité de niveau professionnel. Les serveurs Cisco UCS se sont parfaitement adaptés à la plateforme Cohesity du point de vue de la solution opérationnelle." ─ Rocco Amico, conseiller technique principal, Desjardins

"Ma principale préoccupation avec toute technologie que nous acquérons est que nous n’ayons pas besoin de main-d’œuvre supplémentaire pour la faire fonctionner. L’installation de Cohesity n’a pas demandé beaucoup de temps ni d’efforts, et elle est simple à utiliser au quotidien en tant que plateforme de gestion des données fiable et à la taille de l’entreprise pour sauvegarder nos charges de travail critiques." - Danny Yeo, directeur des technologies et services informatiques, Life Sciences IT, Brigham Young University

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions, par Michael Hoeck, Nik Simpson, Jerry Rozeman, Jason Donham, 28 juillet 2022.