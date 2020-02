Cohesity annonce son offre distribuée ROBO

février 2020 par Marc Jacob

Cohesity lance une nouvelle solution qui renforce et améliore ses capacités de gestion des données en périphérie de l’entreprise, permettant aux organisations de gérer de façon homogène les données des bureaux distants et succursales (ROBO) grâce à une plateforme logicielle unique - la même plateforme déjà en place pour gérer les données dans les datacenters et les environnements cloud.

La nouvelle solution Cohesity pour les configurations ROBO (Remote Office Branch Office) allie le logiciel Cohesity aux serveurs certifiés de Cisco et Hewlett Packard Enterprise (HPE). Elle est conçue pour les entreprises ayant de nombreux sites distants, à l’image des banques, des revendeurs, des chaînes de restaurants, des agences de location de voitures, des entreprises de distribution, des sociétés pharmaceutiques et des services informatiques mondiaux. Ces sites hébergent souvent des données qui doivent être gérées, protégées et sécurisées localement, sans pour autant qu’une équipe soit dédiée à l’administration informatique sur place.

La solution est conçue pour une installation rapide et facile et propose aux entreprises les mêmes fonctionnalités pour les sites distants que pour celles qui sont au sein de datacenters. Il s’agit de la première solution du marché à allier la sauvegarde, la récupération, les services de fichiers et objets, et l’archivage cloud sur une seule plateforme optimisée pour les sites distants.

Gestion de la croissance des données dans les bureaux distants

Plus de la moitié des données d’entreprise seront générées et traitées en dehors du datacenter ou du cloud d’ici 2022, selon un rapport du cabinet de recherche IDC. Il est nécessaire d’adopter une approche unifiée de la gestion et de la protection des données qu’il s’agisse de celles en périphérie, de celles stockées au niveau central ou encore dans des environnements de cloud public.

La solution ROBO de Cohesity répond aux problèmes d’administration, de latence et de bande passante sur les sites distants tout en répondant aux préoccupations de récupération des données et les obligations de conformité. Le déploiement de la solution permet de centraliser les opérations de gestion – depuis la mise en place de simples règles de sauvegarde et de restauration sur plusieurs sites jusqu’aux règles de réplication depuis les sites distants afin de garantir la disponibilité d’une copie des données en cas de panne locale.

Avec cette nouvelle solution ROBO, les entreprises peuvent accéder directement aux nombreuses fonctionnalités du logiciel de gestion de données Cohesity. Parmi ces fonctionnalités, un système de fichiers immuables pour se défendre contre les rançongiciels, la déduplication et la compression globales à différents moments pour optimiser à la fois l’efficacité du stockage et l’utilisation de la bande passante, le cryptage des données au repos et en transit pour la sécurité, et la restauration massive instantanée pour restaurer rapidement l’ensemble du système informatique d’un site distant en cas de besoin.

Les entreprises peuvent également utiliser la solution Cohesity sur du matériel certifié pour fournir des services de stockage fichiers et objets (par exemple pour remplacer les serveurs de fichiers Windows locaux) ainsi que des fonctions d’archivage (y compris des options de stockage cloud à faible coût) à la périphérie afin de simplifier la maintenance et l’ensembles des opérations.

Capacités pour les entreprises ROBO

La nouvelle solution de Cohesity offre aux entreprises toute une gamme de capacités pour répondre aux exigences croissantes de gestion des données à la périphérie de l’entreprise, notamment :

• La sauvegarde et la récupération avec prise en charge des sources de données modernes et traditionnelles

• Granularité et flexibilité de la récupération

• Haute résilience des données et capacité à répliquer ou archiver de manière transparente les données au cœur du système ou sur le cloud

• Une réduction significative de l’empreinte des données et de l’utilisation de la bande passante du réseau étendu à partir de sites distants grâce à la déduplication et à la compression globales

• Cybersécurité intégrée avec un système de fichiers immuable, Cohesity DataLock (WORM), le cryptage des données et des capacités anti-ransomware

• Support multiprotocole pour les services de fichiers et d’objets (NFS, SMB, S3)

• Une interface utilisateur centralisée qui simplifie la gestion des données au niveau du core, du cloud et des périphériques

La nouvelle solution s’appuie sur les capacités existantes de Cohesity. Les entreprises peuvent désormais adopter la solution de gestion des données de Cohesity pour les sites en périphérie, soit sous forme d’appliance virtuelle, soit sous forme d’appliance physique basée sur des serveurs partenaires certifiés.

La solution de Cohesity pour le ROBO sera généralement disponible pour tous les clients de Cisco et HPE d’ici le printemps 2020.