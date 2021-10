Cohesity annonce le lancement de Disaster Recovery as a Service

octobre 2021 par Marc Jacob

Quelques mois seulement après avoir annoncé la disponibilité de son offre backup as a service (BaaS), Cohesity, leader en gestion des données (next-gen data management), annonce aujourd’hui la disponibilité de sa nouvelle offre disaster recovery as a service (DRaaS). Cette nouvelle offre as-a-service étend les capacités exceptionnelles de reprise après sinistre (DR) fournies par Cohesity SiteContinuity et ajoute la possibilité d’utiliser Amazon Web Services (AWS) comme emplacement de restauration pour le basculement et le retour en arrière dans un modèle SaaS (software-as-a-service). Cela permet non seulement aux clients de bénéficier d’un plus grand choix et d’une plus grande flexibilité, mais offre également les avantages suivants :