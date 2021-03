Cohesity : World Backup Day, l’importance d’une stratégie complète de protection des données reposant sur l’immuabilité

mars 2021 par Cohesity

Matt Waxman, VP of Product Management at Cohesity commente :

« En matière de cybersécurité, l’année qui vient de s’écouler a été particulièrement mouvementée. Les ransomwares sont presque devenus un terme si courant que de parler indicateurs d’objectifs de pertes tels que le RPO (Recovery Point Objective) et le RTO (Recovery Time Objective) ne semble plus approprié. Menés dans le cadre d’attaques sophistiquées, ils ciblent de plus en plus les données de sauvegarde pour contraindre les organisations à payer en les privant de leurs dernières lignes de défense. La lutte contre les ransomwares présente de multiples facettes, mais il ne fait aucun doute qu’une stratégie complète de protection des données reposant sur l’immuabilité n’est plus seulement un avantage, mais une nécessité.

Auparavant, définie sur le support de stockage, l’immuabilité est désormais disponible au niveau du système de fichiers. Ce faisant, elle est devenue beaucoup plus puissante et s’est adaptée au cloud. Si de nombreux fournisseurs de solutions de sauvegarde affirment aujourd’hui proposer l’immuabilité, cette dernière peut prendre de nombreuses formes. L’immuabilité signifie que les données sont fixes, immuables et ne peuvent être supprimées. Une fois enregistrée, il est impossible de modifier la sauvegarde immuable ou d’y écrire, ce qui est particulièrement important pour contrer les logiciels malveillants ou les ransomware. Si une sauvegarde immuable est imperméable aux nouvelles infections par ransomware, une archive de sauvegardes immuables offre encore plus de garanties de réussite de la restauration, qu’il s’agisse d’une sauvegarde complète ou instantanée. SpanFS, le système de fichiers de Cohesity est immuable. Par conséquent les sauvegardes qui y sont écrites le sont aussi, ce qui réduit considérablement les chances de se retrouver dans une situation où le paiement d’une rançon est le seul moyen de récupérer ses données après une attaque.

Toutes les entreprises, grandes et petites, doivent être sur leurs gardes et mettre en place les défenses nécessaires pour réduire les risques de devenir la prochaine victime. Associé au cloud, un système de fichiers immuable est un moyen puissant de surmonter les attaques de ransomware. Pendant trop longtemps, la sauvegarde a été considérée comme une corvée, ou pire, une réflexion après coup. En 2021, il convient de se munir des meilleures solutions et s’en tenir à la protection de son fournisseur de sauvegarde existant sans évaluer en profondeur ses capacités en matière d’immuabilité revient à ne rien faire. »