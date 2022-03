Coder, déchiffrer, interpréter… le BreizhCTF ouvre un pont entre informatique et musique

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le 1er avril 2022, la Bretagne accueille le BreizhCTF, une compétition de sécurité informatique réunissant en présentiel 500 hackers (Couvent des Jacobins, Rennes). Une parenthèse musicale s’invite au programme de l’événement 100% cyber, au travers d’un mini-concert... Un moment certes récréatif, mais pas seulement. Une partition musicale et un programme informatique partagent des notions similaires : langage, codage, déchiffrage, logique, orchestration... Dans les deux domaines, si la technique se doit d’être maîtrisée, la créativité est essentielle pour sortir des sentiers battus et côtoyer les sommets. Rencontre avec 2 passionnés.

Laurent DHOOSCHE, musicien, professeur de hautbois au Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de Loire, ex-hautboïste solo de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Le musicien viendra animer le mini-concert du BreizhCTF. Il définit la musique comme le déchiffrage d’un langage de signes, de codes... Il expliquera comment une partition de musique contemporaine est organisée et comment le musicien joue avec ces signes pour arriver à la déchiffrer, à l’analyser, à l’interpréter.

Raphaël ANGLERAUX, le co-fondateur de la société ICODIA (datacenter haute disponibilité), est venu à l’informatique par la musique. Violoncelliste de formation et ingénieur du son, il a utilisé les premiers programmes de musique assisté par ordinateur pour composer. Complétant sa formation musicale, technique et acoustique par un cursus informatique, le chef d’entreprise fait des liens entre les deux disciplines : la manière dont le cerveau peut structurer un apprentissage musical et une logique informatique ; le lien entre la partition et le langage informatique ; la temporalité dans un orchestre comme dans un programme ; les échanges temps réel ; la partie créative des deux disciplines… ICODIA est une entreprise sponsor du BreizhCTF.

A propos du BreizhCTF

Une compétition de hacking informatique de type Capture the Flag.

Des épreuves ouvertes à tout·e·s.

500 passionné·e·s venu·e·s de toute la France.

- 12h de compétition, de nuit.

Le Breizh CTF est organisé par Bretagne Développement Innovation, sur une idée originale et initiative de deux membres de Hexpresso (@_SaxX_ et @kaluche_) qui pilotent le pool technique ESN’HACK et insuffle l’ADN du BreizhCTF.

Plus d’infos : https://www.breizhctf.com/