Cloudian s’associe à Veeam pour renforcer la protection contre les ransomwares

février 2020 par Marc Jacob

Cloudian® annonce une nouvelle solution basée sur sa plate-forme de stockage objet HyperStore® et la NOUVELLE Veeam Availability Suite v10 qui fournit une architecture de sauvegarde locale de bout en bout pour mieux contrer les ransomwares. Grâce à cette solution Cloudian-Veeam qui prend en charge le « S3 Object Lock », les clients peuvent rendre leurs copies de données de sauvegarde immuables, et donc résistantes à toute tentative de chiffrement ou de suppression par des hackers. Cette immuabilité des données, validée par une certification émise par le Gouvernement des États-Unis, garantit la disponibilité continue d’une copie intègre des données pour permettre une restauration fiable en cas d’attaque par ransomware.

Des ransomwares toujours plus menaçants

Selon un rapport du FBI, les ransomwares sont les programmes malveillants qui se développent le plus rapidement, avec une moyenne de 4,000 attaques par jour, soit 300 % de plus qu’en 2015. Ce chiffre explique en partie pourquoi les cyberattaques figurent parmi les cinq risques majeurs au niveau mondial dans le classement du Forum Économique Mondial. Malheureusement, les mesures habituellement prises pour contrer les ransomwares, notamment la sensibilisation des collaborateurs aux attaques par phishing ou l’installation de logiciels anti-malware, ne suffisent plus à protéger les entreprises.

La solution de verrouillage d’objets de Cloudian-Veeam

Cloudian et Veeam prennent désormais tous deux en charge le « S3 Object Lock ». Avec leur nouvelle solution intégrée commune, ils offrent aux clients la possibilité de protéger les archives de sauvegarde de toute tentative de chiffrement par ransomware et de restaurer une copie intègre des données après une attaque. La solution assure également une protection complète des données, avec notamment :

• Des fonctionnalités de sécurité avancées telles qu’un shell sécurisé, un pare-feu intégré, des contrôles d’accès RBAC/IAM, un chiffrement côté serveur AES-256 pour les données « at rest » et un chiffrement SSL pour les données en transit, ainsi qu’une plate-forme HyperStore conforme aux normes de sécurité du département de la Défense des États-Unis et à la réglementation 17a-4(f) de la SEC.

• Des restaurations bien plus rapides qu’avec des services de cloud public car les archives de sauvegarde sont stockées localement sur un stockage objet à base de disque.

• Une évolutivité modulaire et sans limite grâce à laquelle les entreprises peuvent démarrer petit et étendre progressivement leur infrastructure sans aucune interruption.

• Une géo-distribution qui simplifie la gestion du stockage sur de multiples data centers et les clouds hybrides, depuis une plate-forme unique.

• Une réplication dans le cloud public pour la reprise après sinistre.

• Jusqu’à 70 % d’économies par rapport aux systèmes de stockage traditionnels basés sur des disques ou des bandes.

La solution Cloudian-Veeam peut également être déployée en tant que plate-forme de protection contre les ransomwares as-a-service, et servir de point de gestion unique avec VMware vCloud Director pour les fournisseurs de cloud s’appuyant sur VMware.