Cloudian annonce un opérateur Kubernetes S3

août 2020 par Marc Jacob

Cloudian® annonce la prise en charge des applications basées sur des conteneurs via Cloudian Kubernetes S3, fournissant un outil en libre-service pour les développeurs afin de fournir dynamiquement un stockage objet compatible S3 via Cloudian HyperStore. Les responsables informatiques peuvent désormais moderniser leur infrastructure de stockage grâce à une solution cloud privé disposant de Kubernetes qui utilise l’API S3 - standard de l’industrie - pour maximiser la portabilité des applications. En combinant l’agilité du stockage en libre-service, la fonctionnalité multi-tenant, l’évolutivité, la durabilité et une sécurité de niveau « Entreprise », Cloudian répond aux besoins des charges de travail de développement et de production tout en permettant de réaliser des économies sur le coût total de possession de plus de 60 % par rapport au stockage traditionnel sur le cloud public. Cette annonce étend le soutien de Cloudian aux environnements natifs du cloud, où il sert déjà de cible de sauvegarde évolutive pour les applications Open Source et les données Kubernetes grâce à des outils logiciels tels que VMware Velero et MayaData Kubera.

L’utilisation croissante des conteneurs exige un changement de paradigme dans le stockage

Gartner prévoit, d’ici 2022, que plus de 75% des organisations mondiales utiliseront des applications conteneurisées en production, contre moins de 30% aujourd’hui. Les systèmes SAN et NAS traditionnels n’ont pas la flexibilité et l’infrastructure de haut niveau basée sur les API que ces charges de travail exigent. Cloudian propose une plateforme de stockage basée sur une technologie dérivée du cloud et dispose de la première API native S3 .

L’Opérateur Kubernetes S3 de Cloudian

Déployé avec la plateforme de stockage objet HyperStore primée de Cloudian, l’opérateur Kubernetes S3 fournit un environnement de gestion piloté par API pour fournir rapidement un stockage objet compatible S3. Parmi les autres caractéristiques et avantages clés de cette solution, il y a :

• Simple et direct - Le stockage est fourni et accessible directement par les applications, sans passerelle ni couche d’abstraction.

• Sécurité de niveau Entreprise - Les fonctionnalités comprennent le chiffrement, l’IAM, le SAML, le WORM, le RBAC et les certifications avec les exigences réglementaires les plus rigoureuses, telles que Common Criteria, le FIPS et la règle SEC 17a-4(f) .

• Évolutivité à l’exaoctet - Il suffit de partir de trois nœuds et de passer à l’exaoctet sans interruption.

• Prise en charge multi-sites et multi-clouds - Evolution sur plusieurs sites tout en conservant le même espace de nommage unique ou extension dans le cloud public grâce à une intégration - prête à l’emploi - avec AWS, GCP et Azure qui conserve les données dans leur format natif.

• Rentabilité - Économies de plus de 60 % par rapport aux systèmes SAN et NAS traditionnels et aux offres de cloud public.

Avec Cloudian, les clients peuvent également utiliser un environnement de stockage partagé pour les applications traditionnelles et les applications natives du cloud.