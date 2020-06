Cloudian annonce HyperIQ

juin 2020 par Marc Jacob

Cloudian® annonce HyperIQ, une solution de surveillance et de supervision pour gérer de manière proactive et efficace les infrastructures de stockage Cloudian pour les clouds internes et hybrides - le tout à partir d’une interface unique. HyperIQ propose des statistiques pertinentes sur le stockage et sur les utilisateurs ainsi que des bilans techniques. Cela permet une maintenance prédictive, une sécurité renforcée et une optimisation des ressources. Les clients Cloudian peuvent à présent réduire le temps moyen d’intervention, augmenter la disponibilité et accélérer les nouveaux déploiements, ce qui leur permet d’économiser en coûts opérationnels et de s’adapter plus facilement aux caractéristiques de leur workload.

La gestion d’une infrastructure de stockage moderne

De nos jours, les infrastructures de stockage moderne sont de plus en plus réparties entre des data-centres géographiquement dispersés, à la fois sur site et dans des clouds publics. Contrairement aux systèmes de stockage traditionnels qui sont en silos, les formes de stockage modernes peuvent être déployées en tout lieu avec des éléments partageant la même gestion unique. Toutefois, l’une des difficultés reste l’absence d’une solution de surveillance qui puisse fournir une vue globale de l’infrastructure de stockage et du réseau.

HyperIQ : Exploiter l’expertise de Cloudian en matière de gestion du stockage sur différents sites et à l’échelle de l’exaoctet

Cloudian est un leader reconnu dans le domaine de la fourniture de solutions de stockage objets géo-distribués possédants des capacités d’évolutivité potentiellement illimitées à prix coûtant et le tout au sein d’une même offre. Avec HyperIQ, Cloudian offre à ses clients une vue intelligente et unifiée de toute leur infrastructure de stockage, à savoir, les utilisateurs, les applications, les connexions réseau et les éléments de stockage internes. Les caractéristiques et avantages d’HyperIQ sont :

• Intelligent monitoring — Visibilité complète et en temps réel des infrastructures avec des tableaux de bord interactifs et un historique des données incluant la possibilité de découper en tranches et en dés l’utilisation des ressources par centre de données, nœud, services ou autres éléments.

• Customizable dashboards — En plus des tableaux de bord pré-configurés, il est possible de créer ses propres tableaux de bord à partir de plus de 100 panneaux de données disponibles et d’explorer les statistiques des utilisateurs ou du stockage à un niveau plus granulaire

• Prédictive maintenance — Des alertes permettent de prévoir les défaillances du matériel, d’évaluer les besoins de maintenance et d’éviter l’impact sur les performances

• User behavior analytics— Surveiller les activités des utilisateurs, fournir des informations sur les modèles d’utilisation tels que les téléchargements, l’utilisation des API, les transactions S3, la taille des requêtes et les codes de retour HTTP et appliquer les politiques de sécurité et de conformité.

• Anomaly detection— Identification des tendances et des défauts afin que des mesures correctives puissent être prises, telles que la création d’incident auprès du support, le déclenchement de vérification ou d’autres mesures correctives pour assurer un fonctionnement optimal.

• Custom notifications — Des alertes personnalisées pour une surveillance plus proactive des applications et une flexibilité d’intégration avec de multiples canaux de notification tels que Slack, OpsGenie, Kafka et PagerDuty.

• Customer health checks ─ Des bilans techniques mensuels personnalisés avec des propositions d’actions basées sur les tendances et les analyses de l’infrastructure Cloudian de nos clients, en complément des retours d’expérience de notre base de connaissance Cloudian.

Disponibilité, prix et ressources supplémentaires

Deux versions d’HyperIQ sont immédiatement disponibles en téléchargement sous forme de machines virtuelles. HyperIQ Basic comprend des tableaux de bord pré-configurés et est proposé gratuitement aux clients de Cloudian. HyperIQ Enterprise, qui comprend des fonctions d’analyse avancées, est proposé sous licence par capacité à 0,025 cents par Go par mois, support compris. Cloudian a déjà prévu pour les prochaines versions d’HyperIQ de couvrir un spectre plus large de l’infrastructure.