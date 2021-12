Cloudflare revient sur les temps forts d’Internet en 2021

décembre 2021 par Cloudflare

Retrouvez ci-dessous les points clés de ce rapport :

• Protection de l’environnement : Cloudflare acteur majeur dans le numérique est également porté par son engagement dans la protection de l’environnement. Ainsi, l’entreprise prévoit d’éliminer, d’ici 2025, tout le carbone que son réseau mondial a émis depuis sa création. D’autres solutions ont également été mises en place. C’est le cas d’Arm® NeoverseTM, qui permet d’améliorer plus de 50% le traitement des demandes Internet. Ainsi, le réseau mondial de Cloudflare traite désormais en toute sécurité 10 fois plus de requêtes Internet pour chaque watt consommé qu’en 2013. Enfin, grâce à l’outil Green Compute de Cloudflare Workers, les clients peuvent eux aussi comprendre et quantifier leur empreinte individuelle et les économies réalisées grâce au réseau de Cloudflare par rapport au rapport d’impact carbone d’Internet.

• Covid-19 : lancé en février 2021, le projet Fair Shot fournit, gratuitement, un service de salle d’attente à tout gouvernement, hôpital, pharmacie ou organisation pour faciliter la distribution des vaccins contre le Covid-19. Il peut évoluer, quelle que soit la demande, sans que les organisations aient à consacrer des ressources informatiques limitées aux changements de code. Un soutient indispensable et qui a été le bienvenu au plus fort de la crise.

• Projet Galileo : il fournit un accès Internet fiable et sécurisé, principale ambition de Cloudflare. A travers ce projet, l’entreprise affirme sa position et compte près de 1 600 organisations de la société civile protégées d’environ 53 millions de cyberattaques par jour. Un chiffre conséquent et représentatif de la nécessité de ce projet qui permet aux groupes d’intérêt public qualifiés (artistes, défenseurs des droits, organisations humanitaires...) d’être protégés, de lutter contre la censure et de faire respecter les droits de l’Homme.