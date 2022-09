Cloudflare lance R2 Storage

septembre 2022 par Marc Jacob

Cloudflare R2 Storage permet aux développeurs d’optimiser le stockage des contenus dont ils ont besoin. Qu’il s’agisse de fichiers multimédias volumineux, de fichiers log ou de la diffusion de ressources web, Cloudflare R2 leur offre de la flexibilité sans frais de trafic sortant. R2 propose aux développeurs une API compatible S3, permettant une migration fluide, et une intégration puissante à Cloudflare Workers, la plateforme de traitement serverless évolutive de Cloudflare. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur le développement d’applications et sites web dont ils ont besoin, sans se préoccuper des coûts élevés de stockage ou du verrouillage d’un fournisseur.

Pour développer des sites web et des applications, les développeurs ont besoin d’un endroit où stocker, de manière rapide et facilement accessible, de grands volumes de données non structurées, des photos, des vidéos et des éléments graphiques. Cependant, de nombreux fournisseurs de services de cloud leur facturent aujourd’hui des coûts de bande passante toujours plus élevés lorsqu’ils accèdent à leurs données. Les clients se retrouvent donc captifs d’un fournisseur dont les frais de stockage sont inutilement onéreux et dans l’impossibilité d’utiliser facilement leurs données. Cloudflare R2 Storage affranchit les développeurs de cet enfermement propriétaire grâce à la migration automatique des données depuis les services compatibles S3 vers le stockage d’objets hautes performances de Cloudflare, sans frais de trafic sortant.

Lancé en version bêta il y a huit semaines, le service R2 Storage compte aujourd’hui plus de 11 000 développeurs actifs. La disponibilité générale de R2 leur permettra de :

• Réduire le montant des frais de trafic sortant et de stockage facturés par leur fournisseur de cloud : l’objectif de Cloudflare est de proposer, avec R2 Storage, la solution de stockage d’objets performant la moins coûteuse, quelle que soit l’étendue. Cloudflare s’est ainsi donné pour mission de mettre fin aux frais de trafic sortant, de proposer un service de stockage d’objets au minimum 10 % moins coûteux que la norme S3 et de rendre les accès peu fréquents totalement gratuits pour les clients.

• Bénéficier des performances d’une solution de stockage d’objets reposant sur le réseau mondial de Cloudflare : en tirant parti de nos produits Cloudflare Workers et Durable Objects, R2 Storage permet d’offrir un service de stockage à faible latence et à haut débit pour les applications les plus exigeantes.

• Démultiplier la puissance et l’envergure de Cloudflare Workers dans leurs applications : l’intégration complète de la solution R2 Storage au sein de l’environnement d’exécution Cloudflare Workers facilitera considérablement la mise en place de pipelines de données et la manipulation d’objets.

• Accéder efficacement aux données depuis n’importe quel site : le réseau mondial de Cloudflare s’étend à plus de 275 villes dans plus de 100 pays ; R2 Storage permet ainsi aux développeurs d’atteindre rapidement et facilement une audience internationale sans devoir provisionner des datacenters aux quatre coins de la planète.

• Intégrer R2 Storage à l’ensemble du portefeuille de produits de Cloudflare : en réunissant cette solution et d’autres produits Cloudflare tels que Access ou Cache, les développeurs peuvent intégrer R2 Storage avec fluidité à l’ensemble de leur environnement Cloudflare.

• Intégrer R2 Storage avec fluidité aux flux de travail existants : avec une API compatible S3 et les API Workers, les développeurs peuvent facilement migrer les données hors de S3 ou utiliser la puissance du réseau mondial de Cloudflare. Les développeurs peuvent désormais travailler de la manière la plus simple pour eux, afin de minimiser les obstacles à l’utilisation de R2 Storage.