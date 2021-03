Cloudflare lance Magic WAN

mars 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. lance Magic WAN avec Magic Firewall et annonce de nouveaux partenariats stratégiques avec des fournisseurs majeurs de réseau et de datacenters dans le cadre de Cloudflare One, sa solution cloud de Network as a Service (NaaS). Magic WAN avec Magic Firewall offre aux clients de toute taille, une solution unique pour sécuriser les données, les équipements, les bureaux, les réseaux dans le Cloud et bien davantage, sans avoir recours à des boîtiers matériels. Magic WAN est une solution SaaS qui connecte toute source de trafic au réseau mondial de Cloudflare pour offrir une connectivité rapide et sécurisée. Magic Firewall s’intègre à cette solution pour appliquer des règles de sécurité à l’ensemble du trafic. Avec Magic WAN et Magic Firewall, les entreprises peuvent également accélérer la vitesse de leur réseau et ajouter de la sécurité pour un coût considérablement inférieur à celui d’une architecture MPLS traditionnelle.

De nombreuses entreprises se fient toujours à des solutions traditionnelles de sécurité et de connectivité conçues pour les réseaux d’entreprise déployés sur site. Alors qu’ils sont de plus en plus disséminés géographiquement, les collaborateurs sont frustrés par la lenteur des VPN, et les équipes de sécurité sont accablées par la maintenance engendrée par un amoncellement coûteux de solutions. Par ailleurs, ces déploiements hérités ne sont pas conçus pour les entreprises qui s’appuient sur Internet pour exécuter leurs applications vitales, ces dernières étant des vecteurs d’attaque fréquemment exploités par les pirates informatiques. Tandis qu’un nombre croissant d’entreprises a besoin d’Internet pour gérer ses activités, Cloudflare One protège et accélère les performances des équipements, des applications et de réseaux entiers, afin de préserver la sécurité et la connectivité des collaborateurs.

« L’adoption de plus en plus importante du cloud, associée au récent recours massif au télétravail, a augmenté le volume du trafic Internet, SaaS et IaaS, mettant à rude épreuve les architectures de réseau traditionnelles, telles que MPLS. Les architectures WAN, qui offrent une dimension mondiale, des fonctions de sécurité intégrées et une connectivité directe et sécurisée aux utilisateurs distants, sont essentielles aux organisations qui cherchent à gagner en agilité opérationnelle et à réduire les coûts totaux de possession. »

Selon Ghassan Abdo, VP of WW Telecom, Virtualization & CDN • IDC Research

Aujourd’hui, via la suite Cloudflare One, Magic WAN connecte en toute sécurité n’importe quelle source de trafic (datacenters, bureaux, équipements, propriétés de Cloud) au réseau mondial de Cloudflare et permet aux clients de configurer des politiques de routage publiques et privées afin d’acheminer le trafic jusqu’à sa destination, et tout cela, dans une solution SaaS unique. Magic Firewall permet aux entreprises de définir des règles de sécurité pour le réseau depuis un tableau de bord central, afin d’assurer la sécurité des employés, des bureaux et des données, où qu’ils se situent. Cloudflare offre aux clients les possibilités suivantes :

● Connecter chaque bureau et chaque datacenter : Magic WAN remplace, par un réseau Cloud unique, l’amoncellement de solutions de connectivité et de sécurité déployé dans les bureaux et sur les sites distants.

● Protéger tout le trafic depuis une interface utilisateur simple : Magic Firewall permet aux clients de gérer de manière centralisée les politiques de sécurité sur l’ensemble du réseau, jusqu’à la périphérie, le tout en tant que service. Magic Firewall offre un contrôle précis des données autorisées à entrer et à sortir d’un réseau.

● Sécuriser les réseaux d’entreprise sans sacrifier les performances : le réseau périphérique mondial de Cloudflare se comporte comme le centre d’une architecture en étoile (« hub-and-spoke »). Ceci permet d’éviter le réacheminement des données vers des équipements centralisés et donc les goulets d’étranglement des performances qui en résultent.

● Utiliser n’importe quel équipement ou transporteur : Cloudflare est indépendant des opérateurs et du matériel. Les entreprises peuvent utiliser leurs équipements et faire appel à leurs partenaires actuels pour se connecter au réseau mondial de Cloudflare et bénéficier de ses avantages en matière de résilience et de connectivité.