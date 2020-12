Cloudflare lance Data Localization Suite

décembre 2020 par Marc Jacob

Cloudflare lance la suite Data Localization afin de permettre aux entreprises du monde entier de mieux répondre à leurs besoins en matière de localisation des données, de confidentialité et de conformité. Avec Data Localization Suite, les entreprises peuvent utiliser le réseau mondial de Cloudflare pour contrôler où vont leurs données et qui y a accès, quel que soit le pays où elles opèrent, leur secteur d’activité ou leurs obligations spécifiques en matière de protection des données.

Partout dans le monde, de nombreux pays introduisent de nouvelles normes et réglementations en matière d’accès aux données, de protection et de respect de la vie privée. En conséquence, les entreprises doivent désormais évaluer et définir des contrôles de données au niveau régional. Jusqu’à présent, celles qui souhaitaient localiser leurs données devaient souvent choisir de restreindre leur application à un seul datacenter ou à la région d’un fournisseur de services cloud, sacrifiant ainsi les fonctionnalités, les performances ou la sécurité. Data Localization Suite permet aux entreprises de bénéficier des avantages du réseau mondial de Cloudflare en termes de performances et de sécurité, tout en facilitant la définition de règles de contrôles sur l’endroit où leurs données sont stockées et protégées.

Grâce à Data Localization Suite de Cloudflare, les entreprises de toutes tailles disposent d’un ensemble d’outils à leur disposition leur offrant :

● Un contrôle total sur la localisation de leurs données, quel que soit l’endroit où elles opèrent : pour s’adapter rapidement à l’évolution des exigences locales, les entreprises ont besoin d’un outil simple pour ajuster les contrôles locaux. Grâce à l’offre de services régionaux de Cloudflare, les entreprises peuvent choisir l’emplacement des datacenters où leur trafic est inspecté. Elles peuvent également utiliser Geo Key Manager de Cloudflare pour choisir l’emplacement des clés privées et l’Edge Log Delivery pour envoyer leurs logs partout dans le monde.

● Un moyen facile de créer et de déployer du code sans serveur, avec un contrôle régional : dans cet écosystème complexe, les développeurs ont besoin d’une technologie simple d’utilisation pour créer des applications qui allient performance – et ce à l’international - et conformité locale. Cloudflare étend Workers, sa plateforme serverless, avec des balises de juridiction pour les objets durables afin de laisser aux développeurs le contrôle du lieu où ils stockent les données, sans sacrifier la performance globale.

● Une conformité vis-à-vis des certifications de sécurité mondiales et européennes : au fur et à mesure de l’évolution des réglementations et des normes métiers, les certifications permettent de valider que les entreprises agissent en conformité avec les normes de leur secteur. Aujourd’hui, Cloudflare répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de respect de la vie privée et valide ces engagements avec des auditeurs tiers sur une base annuelle. Cela inclut notamment la certification ISO 27001/27002, le Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), et la SSAE 18 SOC 2 Type II.

● Le chiffrement par défaut basé sur les dernières avancées technologiques en terme de recherche : la protection de la vie privée n’est pas possible sans chiffrement. C’est pourquoi Cloudflare contribue continuellement à la recherche de nouveaux protocoles en matière de chiffrement. Par exemple, le développement et le déploiement par Cloudflare de l’application Encrypted Client Hello (ECH) protège désormais la confidentialité des métadonnées.

Actuellement, le réseau de Cloudflare s’étend sur plus de 200 villes dans plus de 100 pays, dont plus de 78 villes en Europe. Il apporte ainsi ses solutions de sécurité, de performance et de fiabilité au plus près de ses clients européens. Cloudflare continue d’investir dans la région, avec des bureaux à Lisbonne, Londres, Munich et Paris.