Cloudflare étend sa plate-forme Zero Trust

décembre 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce l’extension des capacités de son pare-feu Zero Trust afin d’aider les entreprises à sécuriser l’intégralité de leur réseau, sur l’ensemble de leurs bureaux régionaux, datacenters et clouds, quel que soit le lieu d’où leurs collaborateurs travaillent. Cloudflare a également annoncé Oahu, un nouveau programme permettant d’aider les clients à se passer de leurs anciens équipements matériels pour migrer vers la suite de solutions Zero Trust Cloudflare One. Les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) peuvent désormais mieux connecter et sécuriser leurs réseaux d’entreprise grâce à la protection Zero Trust, sans passer par la procédure traditionnellement difficile, coûteuse ou complexe que constitue la migration.

Les solutions de pare-feu traditionnelles se composaient de boîtiers physiques installés sur site et n’étaient pas conçues pour les effectifs hybrides ou les applications cloud. Si certaines entreprises se sont tournées vers les pare-feu « virtualisés » pour relever ce défi, ceux-ci présentaient quasiment les mêmes problèmes que ceux rencontrés avec les équipements matériels (planification des capacités, gestion des dispositifs primaires et de sauvegarde). Grâce au nouveau pare-feu cloud de Cloudflare, les DSI peuvent mieux sécuriser l’intégralité du réseau de leur entreprise, appliquer des politiques Zero Trust à l’ensemble du trafic et bénéficier d’une visibilité approfondie du réseau. En outre, comme le pare-feu de Cloudflare peut fonctionner n’importe où, les DSI ne dépendent plus d’un trafic centralisé à partir d’un seul et même boîtier, lui-même situé à un emplacement unique, qu’il s’agisse d’une solution matérielle ou virtuelle.

Le programme Oahu se décline de plusieurs manières. En premier lieu, il aide les entreprises à effectuer leur migration vers le Zero Trust en leur proposant de nouvelles fonctionnalités et ressources afin d’importer facilement les politiques en vigueur sur leurs pare-feu matériels traditionnels vers le service cloud-native de Cloudflare. Deuxièmement, les entreprises éligibles peuvent obtenir des remises sur la solution de pare-feu Zero Trust de Cloudflare afin d’atténuer le coût de migration. Enfin, dans le cadre du programme, les clients éligibles qui abandonnent leurs pare-feu matériels peuvent se voir inscrits à un tirage au sort permettant de remporter un voyage à Oahu, à Hawaï.

Grâce à la migration vers un pare-feu totalement cloud-native, les DSI peuvent désormais :

• Dire adieu à la planification des capacités ou à la maintenance : les pare-feu matériels sont coûteux, difficiles à gérer et nécessitent une considérable planification des capacités et de maintenance. Le pare-feu de Cloudflare peut prendre en charge n’importe quelle charge de travail, sans besoin de redimensionnement.

• Sécuriser n’importe quel type de flux de trafic : l’utilisation d’un pare-feu cloud-native permet aux DSI d’exécuter une suite complète de fonctionnalités de sécurité sur le trafic issu des clouds, des datacenters, des bureaux régionaux et des appareils des utilisateurs.

• Appliquer des politiques de sécurité complètes : une importante série de contrôles permet de prendre en charge n’importe quel réseau quelque soit son état d’avancement dans sa migration vers le cloud en activant à partir d’un interface de contrôle unique des règles traditionnelles de couche 3 et des mesures de contrôle Zero Trust très sophistiquées.

• Bénéficier d’une visibilité et d’un contrôle à l’échelle mondiale : les DSI peuvent désormais faire appliquer des politiques partout dans le monde, en un seul clic et bénéficier d’une visibilité sur le trafic mondial depuis un interface unique, dont des capacités avancées, telles que la capture des paquets à la demande.

La plate-forme Cloudflare One a été lancée en 2020, alors que les DSI faisaient face à une mutation radicale de l’environnement de travail et des moyens de le protéger. Ces évolutions n’ont jamais cessé de s’accélérer depuis lors, Cloudflare continuant d’investir et d’innover afin d’équiper les DSI avec les outils Zero Trust dont ils ont besoin. En l’espace d’un an, le nombre de clients a plus que doublé et le volume du trafic journalier moyen a augmenté près de cinq fois. Des équipes de toutes les tailles utilisent la plate-forme Cloudflare One, des start-ups composées de deux personnes aux grandes entreprises disposant de plus de 200 000 utilisateurs. Cloudflare possède désormais l’un des plus vastes proxys de transfert du monde, avec un trafic quotidien maximal supérieur à 1,69 Tb/s.