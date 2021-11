Cloudflare améliore ses solutions Workers et Pages

novembre 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, spécialiste de la sécurité, la fiabilité et la performance d’internet poursuit sa série d’annonces à destination des développeurs avec aujourd’hui de nouvelles mises à jour de ses solutions Workers et Pages.

• Cloudflare Pages devient désormais full stack : Grâce à Cloudflare Worker, les développeurs peuvent transformer des sites statiques en applications dynamiques. Cela leur permet également d’avoir accès au calcul et au stockage avec des solutions telles que KV, Durable Objects et plus récemment les bases de données). Les développeurs frontend quant à eux pourront à la fois développer le frontend, mais également le backend et des APIs. Cette intégration change radicalement leur approche dans le développement d’applications et de sites Internet.

• Cloudflare Workers intègre MongoDB Atlas et Prisma : Workers prend désormais en charge le support de Prisma et MongoDB Atlas, bases de données plébiscitées par les développeurs. Elles rejoignent ainsi Fauna et Macrometa, partenaires existants de Cloudflare, et sont disponibles dès aujourd’hui. Workers est une plateforme qui permet de créer et de déployer des fonctions JavaScript et qui compte parmi les fournisseurs pris en charge par Serverless Framework.