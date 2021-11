Cloudflare aide les développeurs en facilitant le processus de création d’applications sur sa plate-forme serverless à la pointe du marché

novembre 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce de nouveaux outils et de nouvelles intégrations permettant de rendre le développement d’applications simple, flexible et rapide. Les développeurs seront désormais en mesure de se connecter à leurs bases de données existantes, comme MySQL, MongoDB, Prisma ou Postgres, en parallèle des outils de Cloudflare, comme Durable Objects, afin de stocker des données en périphérie et d’y accéder facilement et de manière intelligente. Cette solution résout un problème majeur pour les développeurs (la gestion des données) et leur facilite plus que jamais la tâche de concevoir n’importe quel type d’application, peu importe leur complexité, leurs exigences de conformité ou leurs besoins en matière de performances.

La promesse de l’informatique serverless consiste à fournir aux développeurs la possibilité de se concentrer sur l’écriture de code et la résolution de problèmes pour leurs clients, sans avoir à se soucier de configurer ou d’entretenir une infrastructure. Toutefois, si un environnement serverless permet de faciliter le développement, les solutions qui existent à l’heure actuelle engendrent des difficultés pour les développeurs lorsqu’il s’agit de travailler avec des données. La connexion ou la migration de bases de données vers des solutions serverless constitue un défi complexe dont la résolution demande du temps et de l’énergie aux développeurs, ressources que ces derniers ne peuvent alors plus consacrer au développement d’applications. Cloudflare aide aujourd’hui les développeurs à connecter leurs bases de données existantes à Cloudflare Workers®, tout en leur permettant d’utiliser de nouvelles technologies innovantes en matière d’utilisation des données.

La plate-forme serverless Cloudflare Workers aide les développeurs à déployer du code instantanément sur le réseau mondial de Cloudflare, couvrant plus de 250 villes réparties dans plus de 100 pays, pour une fiabilité, une évolutivité et des performances exceptionnelles. Depuis 2017, plus de deux millions d’applications ont été lancées. En outre, cette dernière a récemment été désignée comme « Leader » dans le rapport The Forrester New Wave™ : Edge Development Platforms, Q4 2021 (plates-formes de développement Edge, quatrième trimestre 2021).

À mesure que les développeurs continuent de créer des applications de plus en plus complexes, ces derniers ont besoin de possibilités supplémentaires en matière de stockage et d’accès à ces dernières en périphérie de notre réseau. Cloudflare annonce aujourd’hui trois nouveaux moyens pour les développeurs d’utiliser les données dans Workers :

Durable Objects : chacun peut désormais exécuter des applications complexes intégralement en périphérie

Cloudflare va tout d’abord mettre la solution Durable Objects à la disposition de tous. Le plus grand défi lié au travail sur des systèmes distribués ne réside pas dans la manière de traiter les données, mais de faire évoluer l’accès à ces données. Avec Durable Objects, Cloudflare a créé un schéma d’accès aux données novateur offrant une évolutivité extrême et une conformité sans effort à la souveraineté des données, sans rajouter de complexité pour les développeurs. La solution Durable Objects permet à ces derniers de mettre en œuvre des applications autrefois complexes, comme des applications collaboratives de saisie d’informations (whiteboarding), des serveurs de jeu ou des files d’attente mondiale, en tout juste quelques lignes de code.

Partenariats en matière de bases de données : connectez vos bases de données directement à la périphérie du réseau Cloudflare

En second lieu, Cloudflare a annoncé de nouveaux partenariats avec MongoDB et Prisma afin d’aider les développeurs à étendre leur accès aux données à partir de la périphérie de notre réseau. Grâce à l’accès à MongoDB (la meilleure base de données du marché en matière de documents), les développeurs peuvent concevoir des applications complètes nécessitant un langage d’interrogation riche. L’ajout de la plate-forme Prisma Data Platform offre aux développeurs une couche de données moderne et facile à utiliser, qui leur permet de se connecter à MySQL, Postgres et SQL Server, tout en gommant les difficultés liées au fait de travailler sur plusieurs plates-formes de bases de données.

Database Connectors : intégrez Workers aux bases de données relationnelles en toute fluidité

Enfin, Cloudflare a annoncé la solution Database Connectors (Connecteurs de bases de données), qui permettra aux développeurs de se connecter directement aux bases de données relationnelles classiques, notamment MySQL et PostgreSQL. Les développeurs pourront ainsi utiliser leurs outils existants, tout en bénéficiant de l’évolutivité et de l’expérience utilisateur de Cloudflare Workers. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la liste d’attente.