Cloudflare : Second trimestre 2021 - Le palmarès des attaques DDoS

juillet 2021 par Cloudflare

Ci-dessous quelques chiffres clés :

• Des attaques toujours plus puissantes : Plus de plus de 11% des clients Cloudflare qui ont été victimes d’une attaque DDoS au cours des 6 premiers mois de l’année 2021, ont reçu des menaces ou des demandes de rançons. Cela représente 1 client sur 10. Des attaques qui s’expliquent notamment par l’importante part qu’a pris le numérique au sein de notre société afin de s’adapter à la crise sanitaire.

• Un secteur public davantage ciblé : Les attaques DDoS visant les services aux consommateurs sont une fois de plus omniprésentes et ont augmenté de 684% par rapport au trimestre précédent. Les sites d’administrations publiques et de secteur public représentent le second secteur le plus ciblé avec des attaques DDoS HTTP qui ont augmenté de 491%. L’hexagone n’est pas le seul dans ce cas, puisque l’on observe également cette tendance en Belgique avec plus de 200 organisations dont les sites web gouvernementaux et autres ont été touchés par des attaques DDoS. Cette recrudescence des attaques envers le secteur public s’explique notamment par l’importance qu’on prit les services de santé ces dernières semaines dans la lutte contre la crise sanitaire.

• Le protocole QUIC, un vecteur d’attaque en pleine expansion : Alors que l’adoption du protocole QUIC continue de croitre, il en est de même pour les attaques le concernant. Il enregistre ainsi une hausse considérable de 109% par rapport au premier trimestre 2021.