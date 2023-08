Cloudflare : Rapport des perturbations d’internet - édition du 2ème trimestre 2023

De la petite baisse de trafic à la coupure totale d’Internet,

Cloudflare a analysé les changements dans les volumes de trafic. Nous

avons ici choisi de les présenter par origine :

Des coupures volontaires émanant des autorités

* La fin du printemps coïncide avec la période des examens dans

plusieurs pays du Maghreb et du Moyen Orient. Afin d’empêcher les

fraudes, les gouvernements d’Irak, d’Algérie et de Syrie ont

procédé à des coupures d’internet localisée.

* Au Sénégal, en Mauritanie, au Pakistan et en Inde, ce sont des

manifestations et des émeutes qui conduit les autorités à couper

internet.

Une coupure liée aux conditions météorologiques

* Le 24 mai, le typhon Mawar a ravagé le territoire américain de

Guam et causé des dégâts physiques considérables, notamment sur

l’infrastructure de communication. Il a fallu attendre le 17 juin pour

un retour à la normale.

Des coupures pour raisons techniques

* Starlink, dont la présence mondiale ne cesse de s’accroitre, a

fait face le 7 avril dernier, à un déclin du trafic causé par

l’expiration d’un certificat numérique associé à une ou plusieurs

stations terrestres.

Des coupures liées à des cyberattaques

* La guerre entre l’Ukraine et la Russie possède aussi sont volet

numérique. Le 26 mai, une défaillance chez Miranda Media a mis à mal

la connectivité dans la péninsule de Crimée, ainsi que dans plusieurs

parties de l’Ukraine occupée pendant 24 heures.

* Dans le camp adverse, le fournisseur de connexion satellite russe

Dozor Teleport (qui compte le ministère de la Défense russe, les

navires de la flotte du Nord, le fournisseur d’énergie russe Gazprom,

des champs pétrolifères, la centrale nucléaire Bilibino, le FSB ou

encore Rosatom) a subit une panne de plusieurs heures le 29 juin.

Coupures liées à des interventions militaires

* Des défaillances d’Internet ont été observées chez les

principaux fournisseurs d’accès Internet soudanais à compter de la

mi-avril, tandis que plusieurs perturbations se sont produites au Tchad

les 23 et 24 avril en raison de dégâts subis par l’infrastructure

fibre qui relie le Cameroun et le Soudan dans un contexte

d’affrontements.

