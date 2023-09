Cloudflare, Inc. annonce que Microsoft Edge utilise la technologie Privacy Proxy de Cloudflare

Lorsque les internautes parcourent Internet, ils laissent une trace de leurs activités – les sites qu’ils ont consultés, le temps qu’ils ont passé sur les différentes pages d’un site web donné, les éventuels achats qu’ils ont effectués, ainsi que d’autres détails privés. Ces types de comportements sont souvent suivis ou scrutés dans le but de permettre la diffusion de publicités plus nombreuses, de contrôler les activités de personnalités célèbres ou de censurer les contenus jugés malveillants ou offensants. En fin de compte, cette pratique génère, pour les auteurs de menaces, un véritable trésor d’informations personnelles qu’ils sont ensuite libres de capturer, d’échanger et de revendre. Pour y remédier, l’acheminement du trafic des utilisateurs sur un réseau sécurisé et respectueux de la confidentialité permet de masquer les adresses IP des appareils, de chiffrer les données en transit et de compliquer la tâche des acteurs malveillants cherchant à connaître la véritable localisation d’un utilisateur et à scruter ses activités sur le web.

Associée à Microsoft Edge Secure Network, l’approche priorisant la confidentialité de Cloudflare renforce la capacité des utilisateurs d’Internet à accéder en toute sécurité à des URL potentiellement dangereuses, telles que celles servies via une connexion HTTP non sécurisée, en acheminant le trafic via un tunnel chiffré. Cette intégration offre aux utilisateurs d’Edge les avantages suivants :

• Sécurité automatique du trafic du navigateur : les utilisateurs peuvent activer Microsoft Edge Secure Network afin d’autoriser et de sécuriser automatiquement le trafic dans leur navigateur, en transmettant les requêtes via le réseau de Cloudflare et en masquant leur adresse IP et les métadonnées de leur navigateur aux trackers tiers.

• Chiffrement de la connexion : la connexion des utilisateurs aux sites web qu’ils consultent est chiffrée, évitant ainsi que leurs métadonnées ne soient exposées à des trackers tiers.

• Prévention du suivi en ligne : lorsque Edge Secure Network est activé pour un site, les fournisseurs d’accès Internet ne peuvent pas collecter de données sur la navigation (à l’image d’informations détaillées sur les sites web consultés), et les entités en ligne ne peuvent pas utiliser les adresses IP pour établir des profils et transmettre des publicités ciblées aux utilisateurs.

• Confidentialité de la localisation : avec la solution Edge Secure Network de Microsoft, le trafic des utilisateurs semblera provenir d’une adresse IP de Cloudflare ; toutefois, l’exactitude de la localisation sera conservée pour les résultats de recherche, les itinéraires sur les cartes et les contenus de réseaux sociaux.