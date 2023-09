Cloudflare, Inc. annonce la Cloudflare One Data Protection Suite

septembre 2023 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce la Cloudflare One Data Protection Suite, un ensemble unifié de solutions de sécurité conçu pour protéger les données dans tous les environnements applicatifs : web, SaaS et privés. Soutenus par le Security Service Edge (SSE) de Cloudflare, les clients pourront désormais rationaliser la conformité dans le cloud, atténuer l’exposition des données et les fuites de code source, tout en sécurisant les environnements IA et pour développeurs depuis une plateforme unique.

Les entreprises d’aujourd’hui doivent abandonner les outils d’ancienne génération pour conserver leur avantage concurrentiel, réduire la complexité au sein des environnements et alléger la charge imposée aux utilisateurs finaux. Le passage à une technologie émergente à la fine pointe du progrès a toutefois entraîné l’apparition de nouveaux risques, de même que la lourde tâche visant à préserver les données sensibles et la propriété intellectuelle. Afin de répondre aux défis des environnements modernes et de réduire la surface d’attaque, les RSSI ont besoin d’une stratégie globale et infaillible leur permettant de sécuriser l’intégralité de leur pile informatique, notamment la quantité en augmentation rapide de données qui accompagnent à chaque instant les appareils, les applications SaaS/cloud et les outils IA utilisés par leurs collaborateurs.

Cloudflare One Data Protection Suite se concentre sur la simplicité, en proposant un éventail complet de mesures de contrôle des données couvrant tous les aspects des applications professionnelles, internes et externes. Bâtie nativement sur le réseau mondial de Cloudflare, cette suite permet aux entreprises de toutes les tailles de :

• Mettre en place une architecture réseau programmable : les entreprises peuvent développer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi adopter rapidement les nouvelles normes de sécurité et les nouveaux protocoles, qui permettent de s’assurer que les mesures de protection des données répondent aux scénarios d’utilisation modernes, comme la protection du code au sein de l’IA générative.

• Rationaliser la visibilité sur les données et les mesures de contrôle sur une plateforme unique : grâce à une interface de gestion unifiée, les administrateurs disposent de plusieurs options flexibles pour envoyer du trafic vers Cloudflare à des fins d’exécution de nos solutions, notamment nos analyses basées sur API, nos déploiements sans client du ZTNA et du RBI, notre client sur appareil unique, nos interconnexions directes ou virtuelles et nos partenariats SD-WAN.

• Faire appliquer les mesures de protection des données via l’inspection en une seule passe : couvrant chacun des emplacements réseau de Cloudflare (soit plus de 300 villes réparties dans plus de 100 pays), notre politique de mise en application est fiable, non intrusive et rapide. En définitive, elle implique que les mesures de contrôle des données ne viennent jamais perturber la productivité des utilisateurs finaux, tout en autorisant l’efficacité et l’évolutivité.

• Personnaliser les mesures de détection : la fonctionnalité de correspondance exacte des données proposées par notre solution DLP permet aux clients de disposer de la flexibilité nécessaire pour détecter les données spécifiques à l’entreprise définies au sein d’ensembles personnalisés. D’autres profils de détection des données prédéfinis sont disponibles pour les fichiers de code source et les informations médicales protégées (Protected Health Information, PHI).

• Faire converger le CASB orienté API et la DLP : les clients peuvent identifier les données sensibles au repos et « inline » (internes). Les intégrations couvrent la majorité des outils liés à la collaboration cloud, à la productivité et aux dépôts de code utilisés par les entreprises.

• Proposer une protection des données basée sur le risque : contrôlez l’accès aux données et aux applications en vous basant sur des scores de risque fondés sur le comportement des utilisateurs, qui intègrent des signaux issus de l’ensemble de la plateforme Cloudflare One, comme l’activité, la posture et les paramètres des utilisateurs.